Opnieuw BR juniores voor kogelstoter Andreas De Lathauwer

De sterke beer van atletiekclub Vlierzele Sportief verbeterde dit indoorseizoen zowel het junioresrecord met de 7,26kg kogel als het junioresrecord met de traditionele 6kg-kogel. “De eerste keer een Belgisch record gooien, blijft wel het meest speciale”, vertelt hij. “Natuurlijk blijft het altijd mooi om een BR te gooien. Maar nu was het record al van mij en dat maakt het een beetje anders. Een eigen record verbeteren voelt anders dan de eerste keer het record nemen.” Voor De Lathauwer aan zijn recordserie begon stond het Belgisch juniores op 18m03 (gestoten door Matthias Quintelier in 2016).

19m-grens

De 19m-grens komt in zicht. Met 19m zou hij ook voldoen aan de internationale limiet voor het WK U20 in Cali begin augustus. “Ik had gehoopt om zo dicht mogelijk bij de 19m te komen dit indoorseizoen en dat is vrij aardig gelukt. Nu ga ik in de zomer proberen om voorbij die 19 meter te gaan. Dat is toch wel een beetje een magische grens. Eens ik die haal, kunnen er veel deuren openen”, beseft hij.