Opnieuw bingo voor RSCA Futsal, in poule met Europees kampioen Barcelona in Champions League!

RSCA werd bij de loting ingedeeld in groep D. Reekshoofd werd Barcelona. De Catalanen wonnen in mei nog de Champions League door in de Letse hoofdstad Riga in de finale Sporting Lissabon te verslaan. Het is niet de eerste keer dat RSCA/Halle-Gooik het moet opnemen tegen Barcelona. In 2018 stonden beide ploegen al eens tegenover elkaar in De Bres, maar dat was in de Main Round. Barça haalde het toen na een degelijke match van Halle-Gooik. RSCA lootte het moeilijkste reekshoofd, maar moet kunnen leven met de andere twee tegenstanders. Het Roemeense Galati en het Kroatische Pula zijn opponenten van een gelijkaardig niveau. Tegen beide ploegen moeten er zeker winstkansen zijn, al leert het verleden ons dat ploegen uit het Oostblok maar beter niet onderschat worden. Alle wedstrijden van de poule worden in de laatste week van november gespeeld in Pula.