Opmerkelijk resultaat in het futsal: Shokudo Aarschot speelt ondanks veel kansen 0-0 gelijk tegen Herstal

Futsal Tweede nationaleOp zich speelde Shokudo Aarschot best een goede partij tegen middenmoter Herstal. De ploeg kreeg kansen, maar faalde in de afwerking. Het gevolg was een 0-0-eindscore en dat is zeer uitzonderlijk in het futsal. De puntendeling heeft wel gevolgen voor de Hagelanders. Aarschot laat twee dure punten liggen in de titelstrijd in tweede nationale.

De thuisploeg etaleerde een groot overwicht in de eerste helft, maar tot doelpunten leidde het niet. Mechqouq en Bouzambou kregen de eerste kansen. Halverwege de eerste helft knalde Durakovic op de paal. Twee minuten later deed Verdyck dat nog eens over. Herstal beperkte zich tot het mikken op de counter, maar die kwam er nauwelijks. Pas in de allerlaatste seconde van de eerste helft zorgde Azdad voor de eerste echt grote bezoekende kans. Alleen voor doelman Afkir miste hij evenwel. Een en ander hield in dat beide ploegen met een zeldzame 0-0-score de kleedkamers opzochten. Na de rust liep het moeizamer voor de thuisploeg. Het was zoeken, zoeken en nog eens zoeken. Mechqouq trof andermaal het doelhout, maar de kansen werden schaarser. Bovendien kwam Aarschot snel in foutenlast. Stress haalde meer en meer de bovenhand. In de slotfase volgde er een beleg, maar er werd niet meer gescoord. Wie niet scoort, brengt zichzelf in moeilijkheden.

Volledig scherm Voor de wedstrijd was er één minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers in Turkije. © EVL

Kapitein Durakovic

Na de wedstrijd was kapitein Meris Durakovic ontgoocheld, maar tegelijk bleef hij zeer sereen. “We verliezen hier twee dure punten. We speelden op zich goed futsal en kregen ook de nodige kansen. Er was gewoon een gebrek aan efficiëntie. Herstal krijgt gemiddeld zeven doelpunten tegen, maar wij konden niet scoren. Naarmate de wedstrijd vorderde, zag je dat ons spel zenuwachtiger werd. We verloren een veldslag, maar geen oorlog. Voor kerstmis stonden we vijf punten achter op Lier. Toen lukten we een remonte. Dat moeten we dan nog maar eens overdoen.”

Volledig scherm Meris Durakovic (l) beseft dat Aarschot slechte zaken deed in de rangschikking. © EVL

Geen voorspelling

Coach Bart Schapmans beseft dat het seizoen nog lang duurt. “We schoten meer dan twintig keer op doel, maar de bal ging er nooit in. Dan heb je een probleem. Er moeten nog zeven speeldagen afgewerkt worden. De prijzen zullen in een zware reeks pas op het einde worden uitgedeeld. Eén winstmatch of één verliesmatch meer of minder gooit alles meteen overhoop. Lier ging de winterstop in als leider. Voor alle duidelijkheid: ook de Pallieters doen nog mee voor de promotie naar eerste. Op dit moment is Visé onze naaste belager. Als je ziet dat Luik in de heenwedstrijd van de beker van België Herentals verslaat, weet je meteen dat het niveau hoog ligt (Luik staat momenteel pas op de vierde plaats, red.). Men moet er inderdaad maar eens ernstig over nadenken om het aantal ploegen in eerste nationale gevoelig op te drijven.” Voorzitter Dirk Arnoets trad zijn coach bij. “Het is de tweede opeenvolgende keer dat we thuis punten laten liggen. Ik hoef er geen tekening bij te maken dat dit pijn doet in de eindafrekening. We kregen nochtans de kansen, maar konden het karwei niet afmaken.”