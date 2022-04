Opluchting aan zee: KV Oostende maakt zich op voor tiende seizoen op rij in eerste klasse. “Willen graag met coach Vanderhaeghe door”

‘t Was niet fraai om zien, KV Oostende versus Seraing. “Ik had niet gedacht dat mijn spelers zo nerveus aan de aftrap gingen komen, ze kwamen zelfs wat bang voor de dag”, merkt trainer Yves Vanderhaeghe op. “We liepen te veel achteruit, brachten Seraing in het spel en dat resulteerde in een tegengoal. Brecht Capon wint drie keer na elkaar een duel, maar zijn collega-verdediger volgt niet. Een bal tussendoor en het staat dan 0-1 - een zware klap. Tot Seraing ons helpt met een owngoal. In het slotkwartier van de eerste helft waren er wat warme fases en leek Seraing onder de indruk. Maar in de tweede helft, opnieuw. We werken de bal niet goed weg en het staat 1-2. Een lange strijd volgde en we moesten opnieuw de hulp van Seraing inroepen. Zo zie je maar: een wedstrijd is nooit gespeeld. We verdienden zaterdagavond niet veel, maar een punt en het behoud is wat we wilden, tot grote opluchting van iedereen. Hopelijk moeten we volgend jaar niet zo lang wachten eer we veilig zijn.”