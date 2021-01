Operatie dreigt voor Jean Butez (Antwerp): “Play-offs moeten haalbaar zijn”

“Er lag wat meer zand op het veld, misschien was dat de oorzaak? Ik heb duizend vragen over hoe het kon gebeuren, maar een antwoord vind ik niet”, vertelt hij. “Ik voelde iets kraken en nadat ik terug naar doel was gewandeld voelde ik dat mijn enkel niet meer zo stabiel was. De kinesisten kwamen erbij en voelden dat mijn ligamenten geraakt waren. ’s Namiddags werd alles onderzocht en kwam de bevestiging, jammer genoeg. Maar zo’n dingen gebeuren nu eenmaal in een voetbalcarrière, niets aan te doen.”

Positieve uithalen

“Helemaal niet. Ja, ik zal veel geduld moeten hebben, lang stil moeten liggen en dag en nacht een brace moeten dragen. Niet simpel om in slaap te vallen, ik moet heel de tijd op mijn rug liggen. Maar meer kan ik momenteel niet doen. IJs leggen en wachten tot volgende week”, vertelt hij. Dan wordt beslist of de enkel operatief behandeld moet worden. “Geneest het van zelf of moet het ligament gereconstrueerd worden? Da’s de vraag. Een prognose uitspreken over hoe lang ik nu uit zal zijn, is te vroeg. Gelukkig heb ik geen pijn. Maar de play-offs moeten haalbaar zijn. We zijn volgende week half januari, drie maanden erbij is half april. Dat moet lukken. Maar ik wil geen exacte datum in mijn hoofd steken. Stapje voor stapje zorgen dat we hier sterker uitkomen. Ik ben nog al geblesseerd geweest, ik kan dit mentaal wel aan. Het moment is nooit goed voor een blessure, maar ik laat de schouders niet hangen. Ook hier haal ik het positieve eruit. Ik kan nu veel rusten, maar ook mijn bovenlichaam sterker maken. Ik zal er alles aan doen om hier beter uit te komen.”