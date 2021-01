Opdracht is duidelijk voor Seppe Van Hoyweghen en Lindemans Aalst: “We moeten winnen in Gent”

Haasrode Leuven bekleedt momenteel de vierde stek die recht geeft op deelname aan de Champions Final 4. De Leuvenaren tellen twee punten voorsprong en spelen zaterdag hun laatste wedstrijd van de reguliere competitie tegen leider Maaseik. Aalst speelt na Gent nog de inhaalwedstrijd tegen Roeselare. We spraken met Seppe Van Hoyweghen, de 20-jarige spelverdeler van Lindemans. “De opdracht is heel duidelijk: we moeten winnen in Gent”, beseft de 20-jarige Zultenaar. “Of we er klaar voor zijn? Dat denk ik wel, net als ik dacht dat we tegen Leuven klaar waren. Het moet alleszins beter dan de voorbije wedstrijden, maar ik heb er vertrouwen in dat dit het geval zal zijn. Tegen Achel en Leuven begonnen we goed. Het was in ieder geval beter dan in het begin van het seizoen toen we wel eens te slap durfden starten. Het komt er echter op aan om ons niveau aan te houden. Door de opslagdruk hoog te houden, moeten we vermijden dat de tegenstander opnieuw in de match komt. Gent heeft in principe niets meer te winnen. Moeilijk te zeggen of dat een voordeel is voor ons. Het neemt bij hen ook de druk weg zodat ze vrij kunnen spelen.”

“Alles kan nog”

Aalst begon het seizoen met de ambitie om de strijd voor de prijzen aan te gaan met favorieten Roeselare en Maaseik. Dat de Ajuinen tot het einde zou moeten knokken voor een plaatsje in de Champions Final 4, hadden ze wellicht niet ingecalculeerd. “Het klopt dat we in de competitie wat problemen hebben gekend. Een verklaring heb ik niet. Langs de andere kant is de situatie nog steeds zo dat we in de top vier kunnen eindigen. We zitten ook nog in de beker. Het is een moeilijk seizoen, maar alles kan nog. Het komt erop aan om ons niveau op te krikken en aan vertrouwen te winnen.”

Nog geen datum voor inhaalmatch Roeselare

Na de match tegen Gent zal men bij Aalst uitkijken naar wat Leuven zaterdagavond doet in eigen huis tegen Maaseik. Pakt Aalst de drie punten en Maaseik de volle buit in Leuven, dan spelen de Aalstenaren de play-offs. Bovendien hebben ze nog de inhaalmatch in Roeselare achter de hand. Wanneer die gespeeld zal worden, is onduidelijk. “We wisten pas na onze training en videosessie dat de match tegen Roeselare de dag nadien niet zou doorgaan. Op zich verandert het uitstellen van die match niet veel. Ongeacht wat het resultaat tegen Roeselare was geweest, er moét gewonnen worden tegen Gent. Het is nog afwachten wanneer de match tegen Roeselare zal worden ingehaald. Maandag vetrekken wij naar Polen voor de Champions League en twee dagen na onze terugkeer staan we in de heenwedstrijd van de halve bekerfinale tegenover Maaseik (op zaterdag 30 januari, red.). Ook Roeselare speelt nog in de Champions League. We wisten dat Corona de kalender in de war zou kunnen sturen. Aalst en Roeselare bleven totnogtoe vrij goed gespaard, maar nu zijn de West-Vlamingen ook getroffen. Misschien maar goed dat de wedstrijd werd uitgesteld. Anders riskeerden de twee teams in quarantaine te moeten gaan.”

Hard werken op training

Van Hoyweghen is nog altijd maar 20 jaar, maar toch al enkele seizoenen de vaste passeur in Schotte. “Tot en met de Champions League-wedstrijden liep het vrij goed en had ik het gevoel dat ik verder progressie maakte. Jammer genoeg zakte de ploeg en ikzelf nadien terug. Zowel individueel als collectief werken we hard om ons normale niveau terug te vinden. Het moet beter en daar werken we elke dag aan op training”.