Op een zucht van provinciale, Olympia Wijgmaal vecht tegen degradatie: “Hoe dan ook komt het goed”

voetbal derde provinciale C Jarne De Vroe (VV Volkegem): “Pas dit seizoen weer doelman, want ik wou m’n oom niet beconcurre­ren”

Precies tien clean sheets. Op 28 competitiewedstrijden een mooi aantal voor Jarne De Vroe, de 25-jarige doelman van VV Volkegem, kampioen in derde C. Vorig seizoen was hij bij de geel-blauwe familieclub... rechtsachter.