Oostenrijker Thomas Darazs assistent-trainer bij Beerschot: “Ik ben klaar om me voor de volle honderd procent in dit avontuur te smijten”

Wielrennen vrouwen elite Nathalie Bex pakt eerste seizoens­winst in Beveren: “Kermis­koers, maar wel een streepje achter mijn naam“’

Nathalie Bex (Bingoal Casino - Chevalmeire - Van Eyck Sport) heeft haar eerste overwinning van het seizoen geboekt. De Truiense was de beste in Beveren waar ze aan de meet de snelste was van een grote groep. Bex is blij met de overwinning, maar relativeert meteen. “Het was geen sterk bezette koers, maar winnen doet altijd deugd”, vertelt ze. Midden juli start Bex in de Baloise Ladies Tour en daar wil ze zich tonen. “Ik heb de voorbije periode mijn deel van de pech gehad, hopelijk volgen er nu resultaten.”

3 juli