Oostende lijdt tweede competitienederlaag na zwakke vertoning in Leiden: “Meer respect tonen voor de tegenstander”

Algemeen forfait dreigt toch nu Rapid Leest laatste seizoen niet meer lijkt uit te spelen: “Einde in mineur”

Geen Rapid Leest tegen Berg en Dal afgelopen weekend. Hoewel de Leestenaren lange tijd aangaven het seizoen te zullen uitspelen ondanks betalingsproblemen na de fusieperikelen lijkt daar nu toch verandering in te komen. Kapitein Thomas Cools liet zaterdagavond weten niet meer te zullen aantreden en in zijn zog volgden ook nog een aantal anderen zijn voorbeeld. Trainer Rudy Van Houdt kreeg tegen zondagmiddag nog welgeteld twaalf spelers bij mekaar, een mix van A-kern en reserven, maar die besloten unaniem niet meer te voetballen in de huidige omstandigheden. Een 0-5 forfaitzege voor Berg en Dal dus en nu is het nog maar de vraag of Rapid in de resterende drie duels nog aan de aftrap komt? Zo niet dreigt een algemeen forfait met alle gevolgen van dien voor de rangschikking.

17 april