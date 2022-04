Oostende lijdt tweede competitienederlaag na zwakke vertoning in Leiden: “Meer respect tonen voor de tegenstanders”

Oostende en Leiden stonden eerder dit seizoen al twee keer tegenover elkaar. De Belgische recordkampioen trok toen tweemaal vrij duidelijk aan het langste eind, maar zaterdagavond moest het team van coach Dario Gjergja halfweg het eerste quarter stevig in de achtervolging. Oostende, opnieuw met Gillet, begon dankzij de vrijworpen van Djordjevic immers sterk met een 2-10. Bratanovic liet de 7-15-tussenstand optekenen, maar Bouwknecht vond het welletjes en wakkerde het Nederlandse vuur aan richting 18-15. De thuisploeg hield de voet op het gaspedaal en duwde door naar 32-19, terwijl de bezoekers de bal niet door de ring kregen. Halfweg bij 37-29 oogde het afwerkingspercentage van 21,2% na 7 op 33 pogingen, waarvan 1 op 11 driepunters, atypisch Oostende. Djordjevic milderde kort na de rust tot drie punten (39-36), maar Leiden nam het commando vrij snel weer over en zou dat niet meer uit handen geven (58-42). Op de koop toe werd Gjergja op het einde van het derde quarter uitgesloten na een tweede technische fout wegens protest. Het thuispubliek liet zich horen en stuwde Zorg en Zekerheid naar een maximale bonus van 22 punten bij 85-63. De lijdensweg van Oostende eindigde anderhalve minuut later (87-69).

Eerste plaats

“We stonden hier tegenover een sterke ploeg”, aldus Thierry Declercq, die het roer overnam van de uitgesloten Gjergja. “Ze hebben ons volledig uit ons ritme gehaald, waardoor we nooit in ons eigen spel konden komen. Er was nagenoeg geen teamspel, wat zich vertaald heeft in het aantal assists. Verdedigend waren we ook bijzonder zwak en overal een stap te laat. Ik heb het gevoel dat een aantal jongens zich wat mispakken aan het niveau van deze league. We moeten meer respect opbrengen voor de tegenstanders en klaar zijn voor elke wedstrijd. Elke ploeg wil immers winnen tegen ons en we zullen voortaan toch met een andere mentaliteit op het parket moeten staan. Als we onze eerste plaats willen consolideren, komt het erop aan om de resterende duels te winnen, want de concurrentie zit op vinkenslag”, besluit Declercq.