Oostende domineert het tweede duel tegen Antwerp Giants en begint na 64-80 zege in polepositie aan de crossborder-fase

Oostende had de inspanningen van zondag het beste verteerd. De leidersploeg controleerde het tempo, zocht geduldig naar de juiste opties en bleek zeer trefzeker. Oostende lukte in de eerste helft 16 van zijn 24 pogingen en eindigde met een fenomenaal afwerkingspercentage van bijna 63% (27 op 43).

“Wij namen onmiddellijk de leiding”, zegt coach Dario Gjergja. “Antwerp Giants miste enkele open shots vanachter de driepuntlijn. Dat gaf ons vertrouwen.”

Oostende ging de rust in met een voorsprong van tien punten: 34-44. Nadat Giants in een halve minuut de kloof had gehalveerd, deelde de kustploeg een uppercut uit. Met twee driepunters voedde uitblinker Gillet een 1-19 tussenspurt naar 41-63.

“Het derde quarter was cruciaal. We kenden een slechte start. Vijf goede minuten zorgden voor de beslissing. De bal werd uitstekend rondgespeeld. De kansen werden vlot afgemaakt.”

Antwerp Giants vond geen antwoord op het duo Pierre-Antoine Gillet-Vrenz Bleijenbergh. De kapitein van Oostende bevestigde zijn uitstekende vorm en eindigde met 25 punten uit een 9 op 12 met 6 driepunters. Tegen zijn ex-ploeg zette Bleijenbergh een complete prestatie neer. De Antwerpenaar lukte 13 punten, 11 rebounds en 5 assists.

Meer balverliezen dan assists

Ondanks de overtuigende zege was coach Dario Gjergja niet blind voor de tekortkomingen van zijn ploeg. Oostende telde meer balverliezen (24) dan assists (22). Meteen zette de coach zijn spelers op scherp voor de komende wedstrijden.

“Na de rust verspeelden we 16 keer de bal. De paniek was voor niets nodig. Dit is niet de eerste keer. We zijn een jonge ploeg. We moeten een wedstrijd tot het einde controleren. Bij een voorsprong van meer dan 20 punten moeten we meer geduld tonen. Dan moeten we geen kansen forceren na zeven of acht seconden.”

“Sommige momenten speelden we te naïef. Dat was voor niets nodig. We creëerden vele kansen. Maar als je meer balverliezen dan assists telt, dat wil je niet als coach. In het vierde quarter hadden we 10 balverliezen. Dat betekent elke minuut een balverlies. Dat moet eruit. We moeten leren een wedstrijd afmaken.”