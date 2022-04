Oostende-coach Dario Gjergja niet tevreden ondanks zege tegen Feyenoord Rotterdam en polepositie in de Elite Gold: “Veel werk aan de winkel”

BASKETBAL BNXT LEAGUEFilou Oostende boekte zaterdagavond tegen Feyenoord Rotterdam een zevende zege in de laatste fase van de reguliere competitie (96-81) en is zeker van de polepositie richting play-offs.

“O la la la. O la la la. C’est magnifique.” Na een mooi eerbetoon aan de Oostendse legende Arno werd in de Coretec Dôme de opworp gegeven voor de laatste thuiswedstrijd in de crossborder-fase van de BNXT League. Nog steeds geen Gillet, Buysse en Brimah bij de kustploeg. Een licht geblesseerde Olivier Troisfontaines zou 40 minuten op de bank blijven zitten. Coach Gjergja opteerde voor het duel met de Rotterdammers voor een vrij onuitgegeven basisvijf bestaande uit Keye van der Vuurst de Vries, Conger, Randolph, Jantunen en Bratanovic.

Feyenoord dat nog niet kon winnen in deze fase van de competitie, kwam niet naar de Belgische kust om zich te laten afslachten en was allerminst onder de indruk. Via Conger werd een vroege 2-6-achterstand rechtgezet richting minikloofje van 6 punten bij 16-10. Op het einde van het eerste quarter hield Oostende hiervan slechts één punt over (25-24). De noorderburen bleven aanklampen en hielden de bordjes netjes in evenwicht via Bruining op slag van rust (47-47).

Hetzelfde spelbeeld in de tweede helft, waarin de zeven Nederlanders lang gelijke tred hielden, maar de wedstrijd duurde voor hen vijf minuten te lang. Bij 79-76 was het over en uit voor Feyenoord, toen Oostende een versnelling hoger schakelde en een 11-0-run liet noteren op weg naar een maximale bonus van 17 eenheden bij 94-77. De ingevallen Kediambiko legde de 96-81-eindstand vast. Vijf Oostendenaars eindigden in de dubbele cijfers met de beste computerevaluatie voor Jantunen, goed voor 15 punten, 5 rebounds en 3 steals.

Intensiteit

Dankzij deze overwinning heeft de recordkampioen zekerheid verworven over de polepositie als beste Belgische club in de Elite Gold. “Dat is meteen ook het enige goede nieuws”, vertelt Oostende-coach Dario Gjergja. “We stonden erbij en keken ernaar. Dit is niet hoe je moet spelen als je grootse ambities koestert. Als club willen we meestrijden voor de prijzen, maar op die manier kom je er niet.”

“Los van het belang van deze wedstrijd had ik eigenlijk liever verloren, want we moeten stilaan lessen trekken uit dit soort duels. We mogen niemand onderschatten, moeten de volle 40 minuten de nodige intensiteit tonen en steeds present zijn. Hetgeen we ook lieten zien eerder dit seizoen in de Champions League en het eerste deel van de competitie. Het is goed dat we zeker zijn van die eerste plaats, maar mogen ons niet langer wegsteken achter de resultaten. Misschien ben ik nu te kritisch of te veeleisend, geen idee. Volgens mij is er nog veel werk aan de winkel”, besluit de Kroaat.

