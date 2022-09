Oost-Vlaamse formatie breekt nu ook internationaal door: RedAnt Racing behaalt eerste Europese titel

Het was het kwartet Bert Redant, Yannick Redant, Ayrton Redant en Sam Dejonghe dat een schitterende race op de achtste plaats algemeen afsloot, achter zeven wagens uit de meer krachtige GT3-klasse en de winst in de klasse veiligstelde. De 24 Uur van Barcelona is een vaste afspraak op de kalender van de 24 Hours Series by Creventic en de race was dit jaar ook de afsluiter van het Europese luik van de internationale competitie van de Nederlandse promotor. Voor RedAnt Racing was Barcelona een erg belangrijke opdracht want het verschil tussen de leider in de klasse voor de Porsche 911 GT3 Cup en het team uit Lochristi bedroeg één punt, want maakte dat wie voor de andere formatie zou eindigen, ook meteen kampioen was.

Perfect werk op het thuisfront

“Dan weet je wat de opdracht is”, vertelt Bert Redant, founding father van de formatie. “Je moet een vlekkeloze race afwerken, want de tegenstand was zeer sterk, heel het seizoen lang. De wagen moest perfect zijn, de rijders foutloos en snel en het team moest functioneren als een geoliede machine, met als kers op de taart een zeer sterke strategie. En heel het weekend lang lieten wij gelukkig geen steek vallen, wat inderdaad in een zege en een titel resulteerde. Ik ben ongelofelijk trots op mijn team, dat grotendeels bestaat uit mensen die ook dagdagelijks in onze bedrijven aan het werk zijn. Het feit dat wij drie van de vijf races konden winnen, is ook te danken aan het feit dat onze beide wagens ook hier in Barcelona weer geen enkel technisch probleem kenden, wat komt door de perfecte en minutieuze voorbereiding van onze technische crew in de werkplaats. Mijn echtgenote en ik hebben dit team, samen met de kinderen, opgebouwd en stap voor stap hebben we aan dit succes gewerkt, na inderdaad eerdere mooie momenten zoals de zege in 2021 in de GT-klasse in de 24 Hours of Zolder en de eerste overwinning met het team eind vorige maand in de Porsche Carrera Cup Benelux, met Xavier Maassen. Dit is echter geen einddoel, maar een stap op een pad dat ons zeker nog hele mooie momenten zal bezorgen.”