Ook sterk keepende Sofiane Bouzian (KVK Tienen) moet zich gewonnen geven tegen dominant RFC Luik: “Genoten van intense pot voetbal”

Meer dan zeventig minuten lang kon de Suikerploeg de nul op het bord houden en dat had het onder meer te danken aan doelman Bouzian die uitpakte met enkele uitstekende reddingen. “Voor topmatchen als deze doe je het uiteindelijk allemaal, alleen spijtig van het resultaat”, reageert hij. “Ik wist op voorhand dat ik de handen uit de mouwen ging moeten steken, want Luik is natuurlijk niet de minste tegenstander en hun aanvaller Perbet al helemaal niet. In de eerste competitiematch slaagden we er nog in om daar een puntje te gaan rapen. Maar goed, dan is het toch nog een beetje warmdraaien en dat was ditmaal wel even anders. Ik denk dat we zonder overdrijven de beste ploeg van de reeks aan het werk hebben gezien in het Bergéstadion. Nu, dat maakt de ontgoocheling er maar een klein beetje minder groot op. Want je staat altijd aan de aftrap met de gedachte dat je kans maakt op die overwinning.”

Vermoeidheid

“Het was echt wel een vrij intense wedstrijd, zowel op als naast het veld”, blaast Sofiane Bouzian. “Maar ik heb dat wel graag moet ik zeggen. Liever zo’n fanatieke aanhang in mijn rug als een lege staantribune, zoveel is zeker. En tussen de lijnen hielden we best lang stand, al moest ik voordien Perbet al een paar keer van de openingstreffer houden. De bezoekers bleven evenwel druk zetten en bij ons sloeg de vermoeidheid stilaan toe na dik zeventig minuten. Dan ga je automatisch meer ruimte weggeven en tegen zo’n ploeg betaal je dat cash. Ook na die 0-1 haalden ze de voet niet van het gaspedaal, vandaar de 0-3-eindscore. Ach, het is wat het is. Het is nu zaak om snel de knop om te draaien en de blik op volgend weekend te richten.”

Eindeseizoensmatch

Klopt helemaal, want de uitmatch bij Thes Sport wordt misschien wel het moment van de waarheid voor de Suikerjongens. “Het wordt heel spannend ja, al heb ik nog altijd het gevoel dat we het wel gaan halen”, houdt Bouzian er de moed in. “Het grote voordeel is dat ze bij Thes wel al zeker zijn van een verlengd verblijf in eerste nationale, in die zin spelen ze een beetje een eindeseizoenswedstrijd. Daar zou het voor ons toch moeten gebeuren, zodat we niet alles of niets moeten spelen in die laatste topmatch tegen Patro Maasmechelen.”