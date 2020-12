Ook Noa Schreurs vindt bij Gantoise met zeven doelpunten vlot de weg naar doel

In de topschutterslijst bij het ongenaakbare Gantoise prijkt de 17-jarige Noa Schreurs met zeven doelpunten in een mooi lijstje tussen hockeytoppers als Alix Gerniers, Stephanie Vanden Borre, Emilie Sinia en Ambre Ballenghien. Het coronajaar werd voor Schreurs duidelijk het jaar van de doorbraak.

Noa Schreurs woont in Lede en zit momenteel, in haar eerste bachelorjaar Handelsingenieur, op kot in Gent. In tegenstelling tot veel van haar medespeelsters stamt Schreurs niet uit een hockeyfamilie. “Neen, bij ons in de familie was hockey totaal onbekend”, zegt Schreurs. “In Aalst zochten ze op een bepaald moment hockeyspeelsters en mensen van de plaatselijke club kwamen tijdens een infomoment langs op school. Met enkele vriendinnen waagden we onze kans. Ik testte vroeger heel wat sporten uit, onder meer voetbal, volleybal, tennis en paardrijden, maar bij hockey bleef ik hangen.”

Gestart bij Patria Aalst

Zo zette Schreurs op 9-jarige leeftijd haar eerste hockeystappen bij Patria Aalst. “Op dat moment bestond die club pas één jaar”, aldus Schreurs. “Later nam ik deel aan een hockeykamp van Gantoise en was de trein vertrokken. Op 11-jarige leeftijd sloot ik aan bij Gantoise. Hier leerde ik alles. Op jonge leeftijd kreeg ik al kansen om mee te trainen bij de eerste ploeg en ondertussen is dit mijn tweede jaar in de Eredivisie.”

De ideale leerschool

Bij het vlot scorende Gantoise doet Schreurs dit seizoen, met ondertussen zeven doelpunten, in aanvallend opzicht stevig haar duit in het zakje. “In het stopgezette voorbije seizoen scoorde ik slechts één keer. Ik heb dus stappen gezet”, lacht Schreurs. “Natuurlijk is het voor mij ideaal om in een team met een pak topspeelsters te staan. Ik houd die speelsters in de gaten en probeer zaken over te nemen. Kortom: een betere leerschool bestaat niet.”

Snel tevreden over de eigen prestaties is Schreurs zeker niet. “Ik vond me de voorbije drie matchen minder hockeyen. Dat moet beter”, zegt ze. Ongeslagen en met 34 op 36 speelt Gantoise zondag de laatste wedstrijd van de eerste competitieronde op het veld van Léopold. “Dankzij een goede mix tussen ervaring en talent winnen we veel”, zegt Schreurs. “Naast de titel grijpen zou een ontgoocheling betekenen.”

Uitdagingen bij meisjes U18

Net als haar Gantoise-teamgenote Marina Makhotkhina maakt Schreurs deel uit van de nationale U18-ploeg. “De trainingen met de nationale ploeg liggen nu even stil, maar vanaf midden januari beginnen we er terug aan”, zegt Schreurs. “Tijdens de paasvakantie staat er een zeslandentoernooi op het programma en daarna volgt nog het EK U18 in Valencia. Nog uitdagingen genoeg, dus. Net als alle hockeybeloften probeer ook ik er alles aan te doen om ooit Red Panther te worden.”