Ook na wake-up call harde kern Aalsterse supporters geen zege van Eendracht Aalst tegen Olsa Brakel

Vrijdagavond daagden een veertigtal Aalsterse supporters op jeugdcomplex Zandberg op en die vroegen aan de spelersgroep tekst en uitleg bij de huidige malaise. Vreemd genoeg was ook voorzitter Patrick Le Juste voor het eerst in maanden aanwezig op de training. Het werd een verbaal harde confrontatie zonder incidenten. De fans kregen antwoorden op hun vragen, zodat de wedstrijd tegen Olsa probleemloos kon worden voorbereid. Even zag het er naar uit dat de wake-up call van de fans zijn vruchten zou afwerpen, want Mbaye opende vroeg in de match de score op aangeven van Yagan. Tijd om het vertrouwen op te krikken kregen de Ajuinen niet. Daar zorgde uitgerekend ex-Aalstspeler Ndefe voor. Opmerkelijk was dat er bij beide goals protest was van de defensies voor een voorafgaandelijke fout, maar coach Carl De Geyseleer zocht geen excuses. “Er werd gewoon veel te laks verdedigd”, zei de Aalsterse trainer. “Brakel was in de eerste helft veel gretiger. Na de rust kwamen we sterk uit de kleedkamers en ontwikkelden een twintigtal minuten stevige druk. Jammer genoeg creëerden we te weinig doelgevaar. Panneel dreigde wel tweemaal met een doelpoging, die net over ging, en een schot dat door doelman Otte werd gepareerd. Ook onze doelman Espeso Nunez moest evenwel in de slotfase Olsa van de winninggoal houden.”