Ook met een gebarsten jukbeen gaat Yassin Gueroui (Patro Eisden) voorop in de strijd: “Wedstrijd in Charleroi is belangrijker dan het bekerduel tegen Club Brugge”

Bij Patro Eisden volgen de topwedstrijden zich in razende vaart op. Na een moeilijk drieluik tegen Luik, Thes en Club Brugge staan de Maaslanders zondagmiddag voor een uitwedstrijd tegen de B-ploeg van Sporting Charleroi. Vraag is of de Eisdense spelers de negentig minuten en de verlengingen in de beker van België tegen Club Brugge goed verteerden. “We willen terug aanknopen met een zege. Onze prima positie in de top van de rangschikking willen we behouden”, zegt Yassin Gueroui.

Aangepast gezichtsmasker

In de wedstrijd tegen Luik incasseerde Yassin Gueroui een elleboogstoot met zware gevolgen. Er werden barsten in het jukbeen vastgesteld en een inactiviteit van twee tot zes weken werden voorop gesteld. Zo miste Yassin de thuiswedstrijd tegen Thes en ook de bekerwedstrijd tegen Brugge zou niet haalbaar zijn. Maar wonder boven wonder, afgelopen woensdag stond de Eisdense buffer in de basis en ging als een echter krijger voluit en onvermoeibaar de strijd aan tegen de landskampioen. Maar dan wel met een speciaal aangepast gezichtsmasker.

“Zelf had ik niet verwacht dat ik die bekermatch zou kunnen spelen”, blikt Gueroui terug. “Toen we wisten dat de mogelijkheid bestond om met een gezichtsmasker te spelen, liep alles in een stroomversnelling. Afgelopen maandag heb ik voor het eerst het masker uitgeprobeerd. Het hinderde niet en ik kon ook vlot ademen Ook in het bekerduel kon ik steeds vol in de strijd gaan. Zelfs bij kopduels voelde ik niets. Wel had ik na het uur regelmatig last van krampen. Ik ben verschillende keer onder narcose geweest en dit waren blijkbaar nawerkingen. Het had alleszins zijn invloed op mijn fysiek toestand. Maar soit. Zonder masker had ik nooit zonder risico kunnen spelen. Ik ben dan ook bijzonder trots op onze prestatie tegen Brugge. Om nooit te vergeten. Maar vanaf nu gaat weer alle aandacht naar de competitie”, aldus Yassin Gueroui.

Focus op Sporting Charleroi B

Zondag wacht in Charleroi opnieuw een moeilijk duel. Na de 1 op 6 in de competitie tegen Luik en Thes, moet Eisden opnieuw proberen aan te pikken met een overwinning. “Of de vermoeidheid na het bekerduel verdwenen is? Er werden voldoende rustmomenten ingebouwd. De opgedreven massagebeurten, ijsbaden en sauna... spoelden de vermoeidheid weg. We zijn er klaar voor. De wedstrijd tegen Charleroi is belangrijker dan de bekerpartij. We hebben een driepunter nodig om in de top drie mee te draaien. Alle focus ligt dan ook op het duel van zondagmiddag tegen Sporting Charleroi B”, weet de geconcentreerde Eisdense middenvelder.