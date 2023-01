Ook Kangoeroes Mechelen kan zegereeks van Antwerp Giants niet afstoppen. Spencer Butterfield: “We spelen onbaatzuchtig.”

Voetbal eerste nationale Toekomst Rupel Boom opnieuw in gevaar. Investeer­der Nathan Crockett draait geldkraan (gedeelte­lijk) dicht: “Ik ben geen onuitputte­lij­ke geldbron”

Het zijn (alweer) woelige tijden bij voetbalclub Rupel Boom. Op sportief vlak zal de degradatiestrijd vermoedelijk tot de laatste speeldag duren en dan is er nog de zoveelste herstructurering in de bestuurskamer op korte tijd, gekoppeld aan (alweer) financiële perikelen. Het engagement van investeerder Nathan Crockett leek lange tijd niet ter discussie te staan, maar een persbericht dat het in december afgetreden bestuursduo Van Den Wijngaert-Sambay woensdag de wereld in stuurde, plaatste die betrokkenheid in een ander daglicht. Hoog tijd dus voor een gesprek met de Amerikaanse ondernemer.

13 januari