Ook in haar tweede seizoen bij Gantoise nog geen nederlaag voor Barbara Nelen

Na acht jaar en na omzwervingen bij Dragons (2 seizoenen), Oranje-Zwart (1 seizoen) en Braxgata (4 seizoenen) keerde Barbara Nelen (29) vorig seizoen terug naar haar thuisclub Gantoise. Toeval of niet: sedert haar terugkeer verloor Gantoise nog geen wedstrijd. Vorig jaar stond Gantoise met 36 op 36 eenzaam aan de leiding in de poule toen de competitie werd stopgezet en dit seizoen werd de eerste competitieronde met 37 op 39 afgesloten. “Ik bewaar zeer mooie herinneringen aan mijn vorige clubs, maar nu voel ik me weer helemaal echt thuis”, zegt Nelen. “Toch was het ook voor mij aanvankelijk wat aanpassen. Bij elke club heerst een andere cultuur. Die aanpassingsperiode is helemaal voorbij. We hebben een sterk team, spelen leuk hockey en kunnen uitkijken naar het nieuwe sportcomplex dat hier volgend jaar moet staan.”

Dynamischer hockey

In vergelijking met vorig seizoen stelt Nelen dat het hockey van Gantoise nóg verbeterd is. “We spelen dynamischer”, zegt ze. “Zelfs verdedigster Stephanie Vanden Borre duikt nu geregeld op in de cirkel. De meisjes voelen elkaar beter aan en vinden mekaar ook beter.”

Dat Gantoise té sterk is voor dit kampioenschap vindt Nelen dan weer een gevaarlijke uitspraak. “Je kan nu wel alles winnen, maar dat betekent nog niet dat je in mei de beker in je handen hebt”, zegt de drievoudige winnares van de Gouden Stick. “Einde februari beginnen we door de halvering van de punten met een mooie voorsprong aan het tweede deel van de competitie. Vanaf de halve finales kan echter alles gebeuren. Dát zijn de gevaarlijke matchen en dan moeten we er staan.”

Vier titels op palmares

Vier seizoenen geleden kon Nelen met Braxgata voor de laatste keer de landstitel veroveren. “We werden toen twee jaar op rij kampioen met Braxgata. Een mooie periode”, zegt Nelen. “Maar ook met Gantoise werd ik al twee keer landskampioen. Veertien jaar geleden tijdens het seizoen 2005-2006 was ik er als 14-jarige bij en ook drie seizoenen later grepen we de landstitel.”

De onzekerheden omwille van corona omtrent trainen en spelen, zowel op clubniveau als bij de Red Panthers, maakte van 2020 uiteindelijk nog een vermoeiend jaar. “Zeer bizar”, zegt Nelen. “Heel wat teams misten de voorbije maanden speelsters. Voor iedereen was het een moeilijke periode. Nu maar hopen dat het seizoen helemaal afgewerkt geraakt.”

Panthers: meer durf tonen

Barbara Nelen, goed voor 263 caps bij de Red Panthers, zag een goede week geleden bondscoach Niels Thijssen afhaken aan het hoofd van onze nationale vrouwen. “Met de finale op het EK 2017 en een sterk WK 2018 boekten we mooie resultaten onder Niels”, zegt Nelen. “Dat het nu misschien tijd was voor verandering, gaf hij vorige week ook zelf aan. Hoe ik terugblik op de laatste Pro League-duels van de Panthers ? In de twee wedstrijden tegen Groot-Brittannië vochten we degelijk en kregen we kansen. Jammer genoeg was het niet genoeg. Op een bepaald moment moet je voluit spelen om te winnen. Tegen Nederland hockeyden we dan weer met te weinig energie. De Panthers moeten meer verantwoordelijkheid nemen, meer durf tonen en meer vechtlust uitstralen. Met het opkomend talent zit het alleszins snor. De jonge Panthers bewezen dat de voorbije wedstrijden.”

Rust in plaats van stage

Met een stage in Valencia begint deze week de nieuwe bondscoach Raoul Ehren aan zijn taak bij de Red Panthers. “Ik neem rust. Er was al langer afgesproken dat ik aan die stage niet zou deelnemen”, besluit Nelen. “Die rust zal zich vertalen in dubbele motivatie en energie.”