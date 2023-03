Ook Gent-goalie Paul Nardi onder de indruk van wereldgoal Orban: “Zelfs Courtois pakt die niet”

Als doelman stond hij uitstekend geplaatst om het schot van Orban te bewonderen. “Van achteren was het een fenomenaal mooie goal. Je zag dat net aan de rechterkant van de kruising zich mooi bollen, prachtig, magnifiek. Ik denk dat geen enkele doelman die bal nog gaat halen. Ik zag de doelman nog proberen, maar neen, zelfs Thibaut Courtois niet. Ik ook niet trouwens (lacht). Ach zo’n doelpunten zijn ronduit fantastisch om mee te maken, zeker voor eigen publiek in die ambiance. Er zat inderdaad veel volk in het stadion én dat helpt ons echt. Ook tegen OHL was er al een goeie sfeer. Ik hoop dat ze donderdag ook met velen zullen zijn tegen Basaksehir, want dat wordt een moeilijke wedstrijd.”

Bij Nardi zelf gaat het overigens goed qua statistieken. Tegen Anderlecht pakte hij zijn negende clean sheet. En dat terwijl hij niet alle wedstrijden bij AA Gent speelde. “Het is mijn negende op achttien matchen. Dat is een fantastisch gemiddelde. We konden het ook tegen Leuven na een lastige periode. Dit doet echt deugd, zeker na de wedstrijd in Brugge.” Hij kon wel rekenen op zijn defensie. Piatkowski en Núrio haalden in de eerste helft al een bal van de lijn. “Het is super dat mijn verdedigers kunnen helpen.” AA Gent loopt in tot op één punt van Club Brugge. “Hun nederlaag in Oostende was onverwacht, maar we hadden er wel op gehoopt. Het toont aan dat je de matchen tegen de kleinere ploegen niet mag onderschatten. Dat doen wij alleszins niet. We proberen altijd dezelfde intensiteit te brengen, gelijk tegen wie het is." Donderdag moet hij z'n plaats misschien opnieuw afstaan aan Roef, die de voorbije twee Europese matchen mocht keepen. “Ik weet nog niet wie er gaat keepen. Het is natuurlijk niet makkelijk, maar tussen mij en Davy is er nog geen slecht woord gevallen. We zijn allebei professioneel.”