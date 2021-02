Ook doelman Bram Paepe blijft bij KVK Westhoek, Ferenc Soenens (KRC Harelbeke) versterkt de rangen

Ferenc Soenens doorliep de jeugdrangen bij Ingelmunster, Cercle Brugge, Club Brugge en Zulte Waregem. Na de de U21 van Zulte Waregem trok Soenens naar FC Gullegem. “Ferenc is een ploegspeler, met kwaliteit”, geeft trainer Bruno Debo aan. “Gillian Vervacke had in Boezinge zijn plaats afgedwongen als linksachter en is sterk.”

Doelman Paepe tekende dinsdag bij, maar linksback Nyoni en Hornois krijgen geen nieuw contract. De Fransman Hornois speelde vorig seizoen bij reeksgenoot KSCT Menen. “Enerzijds heeft Yann door blessure te weinig gespeeld en anderzijds toonde hij te weinig mentaliteit”, oordeelt de coach. “Nyoni is een ander geval. Hij is 36 jaar en heeft een jaar niet gespeeld. Er zullen voor hem zeker ploegen uit provinciale in de rij staan.”

Quote We willen ons nog versterken op twee posities: centraal achteraan en in de spits KVK Westhoek-trainer Bruno Debo

Martijn Kirolov gaat weg. “Hij kijkt uit naar meer speelkansen als centrale verdediger”, verklaart Debo. “Speelgaranties kan ik niet geven. Martijn had ik graag gehouden, maar hij heeft andere aanbiedingen. We willen ons nog versterken op twee posities: centraal achteraan en in de spits. Er zijn een aantal gesprekken bezig. We staan met onze ploeg voor volgend seizoen al redelijk ver. Er komen ook nog een tweede en derde keeper bij. Daarvoor hebben we evenwel nog tijd.”

KVK Westhoek gaat eveneens op zoek naar een andere keeperstrainer. “Er zijn drie kandidaten”, aldus Debo. “We zoeken iemand, die voor een nieuwe schwung kan zorgen. Ik heb Olivier (Jaecques, red.) zelf opgebeld om het hem uit te leggen.”

Chateau

De trainer van de alliantie KVK Westhoek is uitermate tevreden met de komst van spits Kevin Chateau van tweedeprovincialer FC Poperinge. “Het is iemand met ervaring en scorend vermogen”, besluit Debo. “We zaten dit seizoen aanvallend krap en misten mentaliteit. In dat opzicht is de komst van Laurenz Simoens een pluspunt. Ik leerde hem als trainer van Torhout kennen als iemand met een supermentaliteit.”

Lees ook: voetbal in tweede nationale A