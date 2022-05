Ook de mannen van Gantoise naar de finale van de play-offs hockey: “We panikeerden niet”

HockeyGantoise staat volgend weekend in Louvain-la-Neuve zowel bij de mannen als de vrouwen in de finale van de play-offs. De mannen van coach Pascal Kina haalden het in halve finale na shoot-outs van Watducks en Kevan Demartinis zag zijn dames zaterdag het verschil maken op het veld van Braxgata.

Zowel de mannen als de vrouwen van Gantoise doen volgende week dus een gooi naar de landstitel. De spelers van coach Pascal Kina namen het in halve finale op tegen Watducks, dat de reguliere competitie als leider afsloot. Zaterdag werd in eigen huis met 2-1 gewonnen, een dag later in Waterloo won de thuisploeg met 4-3. Na een reeks van zes shoot-outs trok Gantoise uiteindelijk aan het langste eind (4-5). “We wisten op voorhand dat het spannend ging worden”, aldus Pascal Kina. “In de halve finales van de play-offs is dat logisch. Als we het over beide wedstrijden bekijken vind ik dat we ons verdiend voor de finale plaatsen. Zaterdag hadden we meer kunnen scoren en op Watducks speelden we alleen in het derde kwart minder. Voor het overige zaten we zeer goed in de wedstrijd. Ach, in hockey komt het dikwijls aan op details. Het was een zeer bizarre competitie, maar tegen alle topploegen haalden we doorlopend wel goede resultaten.”

Leerschool

Vorig jaar bereikte Gantoise de halve finale van de play-offs niet. “Dat bleek uiteindelijk een goede leerschool”, zegt Kina. “Toen panikeerden we in de beslissende fase van de competitie, deze keer was dat niet het geval.”

De mannen van Gantoise hebben een vreemde voorbereiding op de halve finale tegen Watducks achter de rug. Pas donderdag, nadat de uitspraak in de ‘zaak Léopold’ viel, wist Gantoise dat het aan de play-offs mocht deelnemen. “We hebben onze plaats bij de laatste vier hoegenaamd niet gestolen”, aldus Kina. “Tegen Leuven moesten wij een punt afgeven na een administratieve fout. Gebeurt dat niet dan zaten we sowieso in de halve finale. Het klopt dat in het begin van de week de kwaliteit op training even niet optimaal was. Dat was echter snel verholpen.”

Tegenstrevers: Racing en Dragons

Gantoise staat voor een absoluut topweekend tijdens de Hockey Finals in Louvain-la-Neuve. De mannen nemen het dan in finale op tegen Racing en de vrouwen treffen net als vorig jaar Dragons. De speelsters van coach Kevan Demartinis maakten zaterdag op het veld van Braxgata het verschil met 1-4-winst. Zondag werd het in eigen huis een 1-1-gelijkspel. “Ook bij de vrouwen verwacht ik een spannende wedstrijd”, aldus Kina. “Gantoise is in de Eredivisie al lang ongeslagen, maar over Dragons loop je niet zomaar heen. Voor de club is het prachtig dat er op twee fronten voor de landstitel kan geknokt worden. Aan de nieuwe accommodatie werd de voorbije jaren keihard gewerkt. Dit is een mooie beloning.”

Lees ook: meer hockey