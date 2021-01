Ook bij opschorting competitie stopt bijna 35-jarige Bert Tuteleers (KFC Nijlen) niet: “Ik heb nog enkele goede jaren in mij”

Hoewel Bert Tuteleers komende donderdag 35 wordt, is de leraar lichamelijke opvoeding duidelijk. Ook als de competitie maandag wordt opgeschort, (heeft de Crisiscel nog andere opties vragen we ons af?) zet de middenvelder nog geen punt achter zijn carrière. “Ik heb nog enkele goede jaren in me”, klinkt het.

“Ik denk dat niemand nog twijfelt aan de stopzetting, zeker niet nu corona weer aan kracht lijkt te winnen”, zegt Tuteleers, ex-speler van ondermeer Bornem, Racing Mechelen, FC Duffel en Lille. “Als ik mezelf nu zie lesgeven aan kleine groepjes leerlingen en met alle voorzorgen van dien, kan ik me niet voorstellen dat we ons vanaf volgende week weer met twintig volwassenen gaan voorbereiden op competitievoetbal.”

“Het is nu tijd voor duidelijkheid op korte termijn en dan kunnen we hopelijk sneller toewerken naar de voorbereiding van volgend seizoen. Die wordt heel belangrijk, want uiteindelijk zal er dan ruim een half jaar niet gevoetbald zijn. Zelf viel ik dag op dag een jaar geleden uit met een zware kruisbandblessure en was ik ook zes maanden buiten strijd. Ik herinner me het moment toen ik mijn eerste oefenmatch speelde na die periode en het leek wel of ik niet meer kon voetballen.”

Opbouw

“Het belang van de opbouw wordt niet te onderschatten. De voorbije maanden hebben we alleen gelopen en bij voetbal komt veel meer kijken natuurlijk. Het is dus nog maar de vraag hoe onze spieren daarop gaan reageren. Ook achter mijn oude knoken staat wat dat betreft nog een vraagteken. (lacht) Maar hoewel ik 35 word, voel ik dat ik nog wel enkele goede jaren in me heb. Bij Nijlen? De gesprekken zijn opgestart met de spelers en als het van mij afhangt, blijf ik. Alles is hier prima geregeld dus ik zie geen reden om te veranderen.”

“Dat het waarschijnlijk ook bij ons gepaard zal gaan met inleveren, is normaal in de huidige omstandigheden denk ik. Voor mij is geld alvast nooit een drijfveer geweest. Na de voorbije maanden gaan we al lang blij mogen zijn als we weer op het veld komen. Als blije, kleine kinderen? (lacht) Dat zou wel eens kunnen. Om daarna hopelijk af te sluiten met een pintje ín de kantine!”