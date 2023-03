Ontslag Francky Cieters, T2 Steven Blomme moet Wetteren in tweede nationale houden: “Er moest snel iets gebeuren”

Na de ontgoochelende één op zes tegen rechtstreekse concurrenten RC Harelbeke en Gullegem staat RFC Wetteren op een degradatieplaats in tweede nationale A. Het clubbestuur besloot dinsdag afscheid te nemen van hoofdcoach Francky Cieters. “Het was geen gemakkelijke beslissing”, verzekert sportief verantwoordelijke Andy Bontinck.

“We kunnen en willen geen slecht woord zeggen over Francky. Hij heeft de ploeg beter laten voetballen, maar efficiëntie blijft een groot probleem. We maakten deze keuze omdat er snel iets moest veranderen. Er is geen tijd om nu een zoektocht in te zetten naar een nieuwe coach, dus hebben we aan Steven Blomme gevraagd om tot het einde van de competitie over te nemen. Daarna kunnen we op zoek naar een nieuwe T1, hopelijk voor tweede nationale volgend seizoen.”

Derby tegen Merelbeke

De weg naar het behoud moet zaterdagavond in de derby tegen Merelbeke worden ingezet. Steven Blomme moet andermaal depanneren. “Ik had dit in de verste verte niet zien aankomen”, aldus de assistent. “Er was met Francky een hele goeie samenwerking en het is ergens zelfs pijnlijk dat die ten einde komt. We moeten vertrouwen dat deze beslissing is genomen om deze situatie zo snel mogelijk recht te trekken.”

“Er is geen tijd om hier te lang bij stil te staan, want we staan ondertussen op een degradatieplaats terwijl we koste wat het kost in tweede nationale willen blijven. Dit is zeker ook een signaal voor de spelersgroep, die dinsdag wel meteen de draad oppikte. Dat het zaterdag tegen Merelbeke is maakt het er niet gemakkelijker of niet moeilijker op.”

“De komende tien matchen zullen allemaal moeilijk zijn. Het zal van ons afhangen hoe we voor de dag komen, want we wisselden te vaak goeie met slechte periodes af. Gelukkig hangt alles dicht bij elkaar en kan het er na één overwinning al snel anders uitzien.”