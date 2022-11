Ontketende Jordan Skipper-Brown bezorgt Leuven Bears tweede seizoenszege tegen Brussels

Matige eerste helft

Leuven Bears kende tegen Brussels een sterke start, maar moest nog in het eerste quarter Brussels naast zich dulden. De eerste helft verliep verder gelijk opgaand. Zan Kosic en Jordan Skipper Brown probeerden de Bears over de streep te trekken, maar dat verliep eerder moeizaam. Skipper Brown – goed voor elf punten in de eerste helft – getuigt. “Verdedigend zat het deze keer wel goed. We konden de tegenstander in de eerste helft beperken tot minder dan dertig punten. Dan zit je goed. Offensief hadden we het moeilijker (Leuven kwam voor de rust slechts aan vierendertig procent shotgemiddelde, red). Brussels klampte lang aan, maar op slag van rust konden we tot een kloof slaan van zes punten.”