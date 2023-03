Ontgoocheling troef bij KV Oostende: “Deze match toont hoe brutaal voetbal kan zijn”

OostendeKV Oostende ging in extremis onderuit tegen Westerlo: 1-2. De fatale tegengoal - een afgeweken bal via Rodin - viel in de absolute slotminuut van de extra tijd. “Eigenlijk ben ik heel boos over die situatie”, sakkert trainer Thalhammer. “Het is echter nog niet voorbij", houdt middenvelder Dewaele de moed erin.

KVO versierde tegen Westerlo een karrenvracht aan kansen - een twintigtal schoten -, leek in het slot een oververdiend punt te pakken, maar moest in minuut 92 een zeer bittere pil slikken. Een afstandsshot van Van Eenoo week ongelukkig af op Rodin. “Deze match is een voorbeeld van hoe brutaal voetbal en sport kunnen zijn. We verdienen echt niet om te verliezen. We waren het betere team. Dit is zeer spijtig voor mijn team”, zucht Dominik Thalhammer. “Maar ik ben heel boos over de winning goal van Westerlo. We stonden defensief niet goed en wilden per se scoren. Alle verdedigers vielen de box van de tegenstander aan. Da’s niet slim. Op die manier verliezen we hier een belangrijk punt.”

Andere tactiek

“Het is de omgekeerde wereld als vorige week tegen Eupen, hé”, vergelijkt Sieben Dewaele met het gewonnen punt in minuut 97 op de vorige speeldag. “Dit is heel erg zwaar en zuur. We lagen tegen Westerlo nooit onder en duwden hen zelfs wat achteruit. En de manier waarop we verliezen... We spelen zo veel kansen bijeen, maar de bal wou er gewoon niet in. Nochtans pakten we het tactisch goed aan”, benadrukt de middenvelder.

“We hebben geleerd van de heenmatch (waarin KVO met 6-0 verloor van Westerlo, red.)”, gaat Thalhammer door. “We pasten onze formatie aan met een extra centrale middenvelder en hadden controle over het centrum. We versierden veel kansen - 22 stuks waarvan 12 schoten op doel. We namen risico’s, maar uiteindelijk moet ik Westerlo feliciteren met hun efficiëntie.”

Blijven gaan

Voor de match sprak Thalhammer nog over hoe sterk zijn ploeg mentaal is. Nu incasseren ze wel een stevige tik. “We slikten een vroege goal, maar mijn team toonde opnieuw weerbaarheid. Ze bleven gaan en gaven niet op. Een hele match door zag ik passie en energie. We hebben al zo'n momenten meegemaakt en komen dit ook te boven. My players will rise again.”

Dewaele beaamt: “Tijdens de interlandbreak moeten we de hoofden leeg maken. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan, we zijn niet slecht bezig en het is nog speelbaar. De volgende match tegen Standard (zaterdag 1 april om 20.45 uur, red.) wordt een lastige. Maar in eigen huis en met steun van de fans is alles mogelijk."