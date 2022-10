Ontgoocheling bij Mathieu Maertens en OHL na gelijkspel tegen AA Gent: “We moeten nu voor zes op zes gaan”

voetbal jupiler pro leagueOntgoocheling bij OHL na het 1-1-gelijkspel tegen AA Gent. Op zich nochtans geen slecht resultaat. “Neen, maar net als vorige week in Sint-Truiden bleven we steken op een puntendeling terwijl wij de drie punten verdienden”, zei aanvoerder Mathieu Maertens. “In de meeste van onze jongste zes, zeven wedstrijden was dat het geval.”

OHL staat nog netjes in de top acht . Ondanks de magere oogst van één punt op twaalf en zes punten op eenentwintig. Van de jongste zeven matchen wonnen de Leuvenaars er maar één (2-5 in Waregem) en werd driemaal gelijkgespeeld (bij KV Mechelen en in Sint-Truiden en nu thuis tegen AA Gent). Driemaal werd verloren: tegen Union, Racing Genk en de ‘voedselvergiftigingsmatch’ in Eupen. Waarbij OHL alleen tegen Union onder lag.

Te karig beloond

“We willen in de resterende twee competitieduels voor de WK-onderbreking zes op zes halen”, zegt Mathieu Maertens. “Zodat wij die competitiestop van anderhalve maand met een goed gevoel kunnen ingaan. Wij spelen elke wedstrijd om te winnen, dus ook over een kleine twee weken thuis tegen Seraing, maar ook al komende zaterdag bij Cercle Brugge. Al wordt Cercle een zware opdracht, mijn ex-club is heel goed bezig. Maar wij gaan ervoor. Wij zullen wel efficiënter moeten zijn dan in de jongste wedstrijden. Wij geven ons helemaal, gaan er altijd voor en creëren kansen. Maar daar benutten wij er te weinig van. Wij worden te karig beloond voor wat we brengen. Nu, ik ben ervan overtuigd dat als we zo blijven voetballen, het wel zal keren. De punten zullen wel zullen komen.”

Gemiste kansen

“Wij wilden snedig starten om met dominant voetbal AA Gent meteen pijn te doen”, zegt Marc Brys. “Gent heeft een héél druk programma, had een vermoeiende reis naar en een zware wedstrijd in Ierland in de benen en meerdere spelers kampten de voorbije dagen met buikgriep. Wij weten zelf hoe zwaar het is om dan op je normale niveau te voetballen, kijk maar naar wat ons in Eupen te beurt viel.” Brys bedoelde de 4-2-nederlaag, toen OHL met een rist spelers die met een voedselvergiftiging kampten, na een uur in elkaar stuikte.

“Tegen Gent had het na dertig seconden al prijs kunnen zijn, met die kopbalkans van Mario Gonzalez. Maar vooral in de tweede helft waren we agressief en sterk, kampeerden we vaak in en rond hun zestienmetergebied en dwongen we twee, drie heel goede kansen af. Jammer dat wij door een gebrek aan efficiëntie nalieten de drie punten thuis te houden. Dat is geen verwijt naar de spelers toe, maar wel een vaststelling. Wij moeten er alles aan doen om die efficiëntie te verhogen.”

