Onmondig Olsa Brakel kan ook tegen Westhoek geen driepunter pakken: “Frustrerend want kansen genoeg gehad”

Beide ploeg begonnen veelbelovend aan de match. Een sterke Thissen zette zich door, maar Capelleman kon net niet bij het leer. Aan overzijde was het Dewilde die zijn neus even aan het venster stak. Brakel toonde zich het gretigst. Na een grondscherende voorzet kon D’Hondt net niet binnenprikken. Na het perfect afhaken van Van Eerstvelde op aangeven van Barrezeele had Westhoek-sluitstuk Dannel een knappe save in huis. Westhoek kon enkel op corner een keer dreigen via Scholaert.

Bij het begin van de tweede helft begon de thuisploeg te krasselen en Westhoek rook bloed. Olsa herstelde het evenwicht en opnieuw kwamen er kansen. Van Eerstvelde had maar in te leggen, maar zijn poging werd op de lijn gered. Ook de ingevallen Gabriël had het geluk niet aan zijn zijde bij een voorzet van Van Eerstvelde. In de slotfase was het opnieuw Dannel die de West-Vlaamse meubelen moest redden op een kopbal van Cordie.

Punten

Ontgoocheling troef bij de thuisploeg die niet verder kwam dan een scoreloos gelijkspel. “Als je zoveel kansen bij elkaar voetbalt en je scoort niet, dan is het logisch dat die ontgoocheling er is. We verliezen hier vandaag twee punten. Zo eenvoudig is het. Ook het geluk staat niet altijd aan onze zijde. Of we de flitsen van iemand als een Shala vorig seizoen missen? We moeten roeien met de riemen die we hebben. Vorig seizoen was uitzonderlijk. Het heeft geen zin daar telkens naar te kijken. Het is tijd voor punten. Niet alleen zou dat bevrijdend werken, het zou er ook voor zorgen dat we weer mee zijn in het klassement. Wat we vooral niet mogen doen, is panikeren. Een reeks neerzetten en we zijn vertrokken. Hopelijk lukt dat vanaf volgende week tegen Wetteren”, aldus Olsa-kapitein Pierre Lambrecht.