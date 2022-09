Onmondig Knokke niet opgewassen tegen Beerschot: “Een spel van kat en muis”

“De wedstrijd was afgelopen na acht minuten”, stelt T1 Yves Van Borm. “Wij waren niet bij machte om een vuist te maken en onszelf opnieuw in de wedstrijd te knokken. Het was een spel van kat en muis waar wij negentig minuten lang achter de feiten holden. Had ik Beerschot dan zo sterk verwacht? Nee, ik verwachtte vooral dat wij een pak beter gingen zijn. We speelden echt een erbarmelijke partij. Het is de eerste keer dat we in de bekercompetitie zo’n zwakke prestatie op de mat legden. Dat zijn harde woorden, maar we kunnen ons niet verstoppen achter excuses. We zijn in elke linie en in elke gelederen overklast.”

Geen paniekvoetbal

Met vijf nederlagen op rij zit Knokke in een serieus dipje. “We zijn niet trots op die reeks”, vervolgt de coach.

“Die cijfers zijn er en kan je niet wegmoffelen. Panikeren doen we echter niet. Met hard werk komen we er wel. Wat wordt de focus op training deze week? Eerst en vooral de hoofden leegmaken, want veel tijd om gericht te trainen hebben we niet. Woensdag spelen we al in Olympic Charleroi en zondag ontvangen we AA Gent B. De nederlaag tegen Beerschot heeft geen directe gevolgen, maar in de competitie zijn de punten wel belangrijk. Ik zie kansen tegen beide tegenstanders, maar nu we onderaan staan moeten we opletten dat we onszelf niet te veel laten leiden door de omstandigheden en we ons eigen spel blijven spelen, zonder aan paniekvoetbal te doen”, besluit Van Borm.