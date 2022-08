Onklopbare Laurens Siemons is bekerheld van Mariekerke-Branst tegen Oostkamp: “Een stunt in plaats van dubbele cijfers”

Mariekerke-Branst werd zondag in het bekerduel met tweede nationaler Oostkamp negentig minuten lang met de rug tegen het eigen doel gedrukt, maar daar kon het rekenen op een weergaloze doelman. Laurens Siemons behoedde zijn ploeg voor een afstraffing (1-1) en kroonde zich daarna nog tot held in de strafschoppenreeks (3-4). Een heuse stunt van de neofiet in eerste provinciale die komend weekend derde nationaler Wellen ontvangt.

Nadat Mariekerke-Branst vorig weekend de Oost-Vlaamse eersteprovincialer Grembergen uitschakelde in de beker van België (1-3) mochten de troepen van trainer Raf Joosten afgelopen zondag op bezoek bij Oostkamp. Voor aanvang leken de Scheldezonen een vogel voor de kat en ook in praktijk hadden ze weinig in de pap te brokken. Laerenbergh scoorde weliswaar bij de eerste bezoekende kans, na rust trof hij ook nog eens de paal, maar voor het overige was het al Oostkamp dat de klok sloeg. Het enige probleem van de thuisploeg: goalie Laurens Siemons. De 27-jarige Antwerpenaar moest zich op het uur gewonnen geven toen een bal in het eigen doel werd gedevieerd, maar ranselde verder alles uit zijn kader.

“De coach zei me na afloop dat hij hoopte dat niemand deze prestatie had gefilmd, want dat ze me dan niet zouden kunnen houden”, lacht Siemons. “Het is eigenlijk ongelofelijk. Als we deze wedstrijd nog tien keer spelen, verliezen we hem minstens negen keer. Ik denk dat we vijf procent balbezit hadden over de hele wedstrijd. Oostkamp speelde constant op onze helft en als ze hun kansen hadden afgewerkt, konden er net zo goed dubbele cijfers op het bord staan. Maar kijk, in de beker kan alles.” (lacht)

Over mijn lijk

“We waren zonder veel sportieve verwachtingen naar Oostkamp afgezakt en wilden er vooral genieten van de ervaring. Maar als je als doelman meteen een aantal goeie reddingen kan verrichten, groei je in de wedstrijd. Dat evolueerde al snel in een ‘over mijn lijk’-mentaliteit bij mezelf, maar ook bij de rest van de ploeg. Iedereen streed met een groot hart.”

“Of ik na de 1-1 vreesde dat de ban gebroken was? Eerlijk gezegd niet. De fans wel blijkbaar. (lacht) Maar die goal was voor mij geen uitgespeelde kans en dus draaide ik de knop snel om. We haalden de strafschopreeks en als je dan ook nog eens de laatste kan stoppen, is dat de kers op de taart van een al fantastische middag. Het was een verre busrit terug naar Mariekerke dus ik had de tijd om de film van de wedstrijd nog eens af te spelen in mijn hoofd.”

Lokeren-Temse

“Dit is absoluut een opsteker in onze voorbereiding. Zo’n bekercampagne zorgt voor extra scherpte en die gaan we nodig hebben vanaf speeldag een. Ook tegen Wellen willen we dus doorstoten, maar het is niet omdat we Oostkamp klopten dat het tegen Wellen vanzelf zal gaan. Integendeel. Het nadeel is nu zelfs dat we na de stunt van zondag niet onderschat zullen worden. (lacht) We zien wel. De mogelijke affiche tegen Lokeren-Temse in de volgende ronde is alvast een extra motivatie. Of het opnieuw op penalty’s mag uitdraaien? (lacht) Persoonlijk ben ik daar niet zo’n fan van, maar als het zover komt, zal ik er staan.”