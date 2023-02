Ongezien in het nationale voetbal: Erpe-Mere moet noodgedwongen forfait geven tegen Eendracht Aalst

Wat voorafging. De spelers van Erpe-Mere kozen op het einde van vorig seizoen voluit om voor de promotie te spelen naar tweede nationale. Een belangrijke drijfveer bij die keuze was het feit dat men topaffiches kon spelen tegen ploegen als Lokeren en Eendracht Aalst. De realiteit pakte echter helemaal anders uit. Het klopt dat de gemeente in de zomer aangaf dat die risicomatchen een probleem konden opleveren. Voor de ‘thuiswedstrijd’ tegen Lokeren kon men uitwijken naar Wetteren. Voor de match tegen Eendracht Aalst werd geen oplossing gevonden. Op steun hoefde men niet te rekenen. Daardoor wordt de club noodgedwongen verplicht om forfait te geven.

Veel onbegrip

De hele situatie roept terecht vragen en onbegrip op. Trainer Levi Jacobs verwoordt de onvrede, zelfs de ingehouden woede. “We hebben de indruk dat er met twee maten en gewichten wordt gewerkt. Jong Lede kan probleemloos vriendschappelijk spelen tegen Eendracht Aalst. Prima. Bij ons zijn er blijkbaar torenhoge problemen. Ik zie niet in welke problemen niet opgelost kunnen worden. Er wordt gewezen naar de mogelijke volkstoeloop en de bijhorende gevaren die dat meebrengt. Dat probleem kan toch opgevangen worden door met een voorverkoop te werken. Je zou bijvoorbeeld honderd tickets kunnen geven aan Eendracht en tweehonderd tickets aan de eigen supporters. Vermits die vooraf gekocht worden, weet je perfect wie er naar het stadion komt. Wie niets met de match te maken heeft, wordt vooraf tegengehouden. Zelfs met gesloten deuren spelen, blijkt niet te mogen. Waarom? We hebben zelfs gevraagd om de match in Aalst te spelen. Dat mocht dan weer niet van de voetbalbond, omdat het een vorm van competitievervalsing zou zijn. Is forfait geven dan geen vorm van competitieververvalsing? Ik zie in onze reeks genoeg terreinen die gelijkwaardig zijn aan het onze. Daar wordt wel gewoon tegen Aalst gespeeld.”