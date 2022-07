Ongewone voorbereiding bij SK Geluwe: “Om iedereen vooral fysiek onder controle te houden zijn we op vrijdag 3 juni opnieuw begonnen”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE BDit weekend vindt de eerste ronde van de Beker van West-Vlaanderen plaats en dat is vroeger dan andere jaren. Met als gevolg door vakantie van veel spelers heel wat afwezigen. Enkele ploegen gaven voor die eerste ronde zelfs al forfait. Trainer Philippe Brutsaert van tweedeprovincialer koos voor een ‘ongewone’ voorbereiding.

Begin mei viel het doek over de competitie en een maand later werden de trainingen al hervat. “De voorbereiding is heel belangrijk en om iedereen vooral fysiek onder controle te houden zijn we op vrijdag 3 juni opnieuw begonnen”, zegt Philippe Brutsaert. “Zo wist ik eind juni, begin juli wie waar staat. Tussendoor kregen de spelers een week rust.”

“Veel ploegen hervatten omstreeks half juli de trainingen maar vijf dagen later zijn de spelers allemaal weg op vakantie en is iedereen omstreeks 5 augustus terug We bieden heel veel trainingen aan zodat iedereen tegen de competitiestart voldoende volume heeft.”

In de loop van vorig seizoen nam Philippe Brutsaert toen Piet Moerman en zijn assistent Jurgen Tack de handdoek gooiden. De coach pleit vooral voor stabiliteit. “Er zijn een viertal spelers vertrokken maar de basis is gebleven”, zegt Brutsaert. “Stabiliteit is belangrijk. Naar het model van kampioen SV Wevelgem City, Deerlijk Sport en FC Moen. De top drie van vorig seizoen waar 80 à 90 procent van de spelers er al enkele seizoenen zijn.”

“We willen ook zoveel mogelijk eigen jeugd inpassen. Wat we vorig seizoen al hebben gedaan. De besten van de U17, U19 en U21 gaan meetrainen met de eerste ploeg. Tijdens de oefenwedstrijd op FC Aalbeke Sport speelden veel jonge gasten mee. Er zaten daar al een aantal aangename verrassingen tussen.”

Tijdens de ploegvoorstelling blikte voorzitter Kevin Vermont nog even terug op het vorig seizoen. “Met 9 op 12 kenden we een goede start maar dan volgde een reeks van vijf nederlagen op rij”, klinkt het. “Met wrevel in de spelersgroep tot gevolg. Na de trainerswissel stond er weer een ploeg op het veld en kwam de sfeer terug.”

De preses dankte het vorig trainersduo voor hun jarenlange inzet en had ook lof voor Guillaume Temperman die depanneerde als doelman van de beloften. “Guillaume sprong in wanneer het nodig was en deed dat met veel goesting”, benadrukt Kevin Vermont. “En ook een dikke merci aan onze terreinverzorgers en klussers.”

Beker van West-Vlaanderen zondag 24 juli om 17 uur SK Geluwe-Dosko Beveren

