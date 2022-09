Ongeslagen SV Wevelgem A en trainer Dylan Vanhaverbeke uit elkaar: “Meningsverschil in het uitvoeren van de visie van de club”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALEHet nog ongeslagen SV Wevelgem City A en trainer Dylan Vanhaverbeke gaan in onderling overleg uit elkaar. Wat alvast een verrassing van formaat is. De Vlassers speelden vorig seizoen met een straat voorsprong kampioen in tweede provinciale en wonnen ook de Beker van West-Vlaanderen. Voor insiders is het nieuws evenwel geen verrassing.

Bronnen binnen de club gaven eerder al aan dat de trainer ondanks zijn successen niet zo goed meer in de groep lag. Het moet hoe dan ook toch vreemd in de oren klinken, een samenwerking stoppen na zoveel sportieve successen. Aanvoerder Frederic Declercq en maats staan na drie wedstrijden op een gedeelde eerste plaats met zeven op negen.

“De oorzaak is dan ook hier niet te vinden”, benadrukt voorzitter Vincent Mispelaere. “Dylan is reeds vijf seizoenen trainer en legde een uitzonderlijk sportief parcours af. Hij is hiermee bij ons ook de trainer met de langste staat van dienst. De reden van het uit elkaar gaan ligt in een meningsverschil in het uitvoeren van de visie van de club. Voorts willen we hier, uit respect voor elkaar, niet verder op ingaan.”

“Dit doet mij persoonlijk enorm veel pijn. Dylan is meer dan een trainer en ook een vriend geworden door de jaren heen. Zo richtten we samen een fietsclub op en met onze families spreken we vaak af voor een barbecue of een tuinfeestje. We wisten echter altijd al dat dit moment ooit zou komen. Dit moeten we allen even verwerken, maar ik ben er zeker van dat de vriendschap zal blijven en dat er na Wevelgem voor Dylan nog een mooie trainerscarrière volgt.”

Opvolger Kukuric

“De spelersgroep werd reeds op de hoogte gebracht. We gaan nu in alle sereniteit op zoek naar een nieuwe trainer en samenstelling van de staf.”

In april 2018 werd Dylan Vanhaverbeke de opvolger van Drazen Kukuric. Sportief verantwoordelijke Dylan Vanhaverbeke werd toen tot T1 gepromoveerd. Als jonge gast begon hij te voetballen bij WS Lauwe en was het niet simpel om toen een vaste stek af te dwingen. Dus ging hij zijn voetbalgeluk bij Sparta Kruiseke beproeven. Later speelde hij ook nog bij Eendracht Hooglede, Toekomst Menen, Eendracht Wervik, SV Wevelgem City en vier jaar VK Dadizele

SV Wevelgem City speelt zaterdag thuis tegen Sparta Heestert.

