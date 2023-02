Ongeloof bij Tim van Haute (SKV Oostakker) nadat topper in slotfase ontaardt: “Gouden zaak in titelstrijd is vandaag slechts een voetnoot”

voetbal vierde provinciale ADe volledig uit de hand gelopen topper tussen FC Dampoort en SKV Oostakker gaat overal over de tongen. Ondanks de belangrijke 0-1-zege, die nog 0-5 kan worden, is er van feeststemming geen sprake bij sportief verantwoordelijke Tim van Haute.

Om 15 uur stapten FC Dampoort en SKV Oostakker broederlijk het veld op, met een spandoek voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Dik anderhalf uur later moesten politiediensten worden opgebeld om de gemoederen te bedaren na een topper die ontaardde. “Het was inderdaad mooi begonnen”, zucht Tim van Haute. “Voor de topper tussen de top twee had FC Dampoort veel moeite gedaan met onder meer een foodtruck.”

“Er was veel volk en gezonde spanning, maar niets dat uit de hand liep. We waren de betere ploeg en kregen een strafschop in de laatste minuut. Glenn Vande Cauter zette zich achter de bal en een van thuisspelers probeerde hem te treiteren door de penaltystip kapot te trappen. Glenn zette de strafschop toch om voor de 0-1, liep weg om te juichen en riep de speler van Dampoort nog iets jennend toe. Daarna was het hek helemaal van de dam.”

Als een razende

Tijdens de viering van de goal gingen de poppen aan het dansen. “Een knokpartij weiger ik het te noemen, want daarvoor moet het van twee kanten komen. Terwijl wij in onze hoek gingen vierden, kwam een van hun spelers als een razende naar ons toe gelopen. Er werden meerdere slagen uitgedeeld, onder meer aan een 17-jarige speler van ons én de mama van de doelpuntenmaker.”

“Ik wil zeker geen kwaad woord uitspreken over de club Dampoort. De wedstrijd was tot dan toe fair gelopen en de meeste spelers en de trainer probeerden te sussen. Wel zijn er drie of vier spelers die hen in een zeer slecht daglicht stellen en wat mij betreft nooit meer op een voetbalveld zouden mogen staan.”

Voetnoot

De scheidsrechter legde de wedstrijd meteen stil. De 0-1-voorsprong voor Oostakker wordt wellicht een forfaitoverwinning. “De kans is groot dat we uiteindelijk een 0-5-zege krijgen. Akkers Middelburg speelde gelijk tegen Heusden, waardoor we een goede zaak doen bovenaan en vijf punten voor staan op de tweede.”

“Jammer genoeg is dat bijzaak. We moesten een kwartier op het veld blijven staan tot de politie arriveerde om beide ploegen naar binnen te begeleiden. Wanneer je als speler in de slagen deelt, is er weinig reden tot vieren. We wonnen een topper met een doelpunt in de laatste minuut, maar iedereen wilde gewoon naar huis. Dat we een gouden zaak doen in de titelstrijd is vandaag slechts een voetnoot.”

