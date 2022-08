Ondervoorzitter Omer Pala gidst RSCA Futsal op stage: “Anderlecht is een begrip in Turkije”

Futsal eerste nationaleDe komende week verblijft RSCA Futsal op stage in Turkije. In Afyonkarahisar wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding op het komende seizoen. Dinsdag keert de groep terug naar ons land. Drie dagen later is de Supercup een eerste groot doel in de komende campagne.

Ondervoorzitter Omer Pala is de man die stage mogelijk heeft gemaakt. Zijn Turkse roots openen deuren voor de club. “We zijn met ruim dertig personen naar Afyonkarahisar afgereisd. Het is echt een optimale locatie om met een sportclub te verblijven. Het is al de zesde keer dat ik er met een ploeg op stage ben (Pala zat voorheen ook in het bestuur van Aalst, red.). Met Halle-Gooik was ik er ook al drie keer. Nu is het de eerste keer dat ik er met RSCA Futsal kom. Eén keer verbleven we er in de winter. Op zich is het dan zeer koud in het centrum van Turkije, maar de accommodaties van het hotel laten ook dan toe dat er in perfecte omstandigheden wordt getraind. Vanuit Zaventem vliegen we op Eskisehir. Van daaruit volgt wel nog een busreis van twee uur, maar het is echt de moeite waard.”

Volledig scherm Omer Pala tussen de spelers van RSCA Futsal. © RV

Burgemeester

Los van het feit dat Omer Pala een Turkse achtergrond heeft, is hij de perfecte reisleider. “Beroepsmatig werk ik in de reissector en ik ken het land bijgevolg door en door. Bovendien is mijn eigen familie afkomstig van Afyonkarahisar. Mijn grootvader is burgemeester van de stad geweest. Zijn grootvader heeft die functie ook bekleed. Als de logica zou gevolgd worden, is het dus nu mijn beurt om burgemeester te worden. (lacht) Die intentie heb ik niet.”

Volledig scherm Omer Pala maakt het leven in Turkije voor de spelers zeer comfortabel. © RV

Bekende naam

In welke mate is Anderlecht een bekende naam in Turkije? Omer Pala lacht. “Sportliefhebbers kennen het Belgische voetbal echt wel. Voetballers als Jean-Marie Pfaff of Filip Daems zijn jaren na datum nog altijd helden in Trabzon. Ik weet wat er Dries Mertens te wachten staat de komende maanden in Istanboel. Het respect voor sporters is groot. Ploegen als Anderlecht, Club Brugge, Gent of Genk zijn niet onbekend, al zijn in Turkije de eerste twee de meest bekenden. Anderlecht is een begrip in Turkije. Wellicht heeft men Anderlecht nog liever dan Brugge. Anderlecht werd in het verleden uitgeschakeld door Fenerbahce, Brugge schakelde zelf Galatasary en Besiktas uit. Dat speelt in onze hoofden. (lacht) Veel geluk heeft RSCA nog niet gehad, dat speelt in onze hoofden.”

Volledig scherm Bestuurders Lieven Baert en Omer Pala beraadslagen in het vliegtuig. © RV

Volledig scherm De spelers (Edu) worden muzikaal verwelkomd in het hotel. © RV

