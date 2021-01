Ondervoorzitter Kamiel Coenaerts (Rupel Boom) blijft voorzichtig ondanks uitspraak crisiscel: “We sluiten uitzonderingen op z’n Belgisch nog niet uit”

“De beslissing is genomen, terecht overigens, maar daarmee is nog niet alles gezegd”, aldus Rupel Boom-ondervoorzitter Kamiel Coenaerts. “Aangezien eerste nationale onder het beheer van Voetbal Vlaanderen valt, is het logisch dat ook wij stoppen. Maar om de wedstrijden van de beker van België te kunnen voorbereiden, werd ook een uitzondering gemaakt door de KBVB.” (Rupel Boom zag zich inmiddels wel genoodzaakt om forfait te geven voor zijn duel met eersteklasser Eupen red.)

“Plotseling konden we het protocol van de 1A-ploegen volgen of dat nu haalbaar was qua coronatesten of niet. In principe zou het niet meer mogen veranderen, maar dit is België en dan praat je beter niet voor je beurt. Wij blijven hoedanook bij ons standpunt dat hervatten zonder publiek of horeca zinloos was en is. Hopelijk mag de jeugd wel zoveel mogelijk blijven voetballen, want voor de kinderen is het toch belangrijk dat ze in beweging kunnen blijven.”

Huiswerk

“Of deze beslissing ons huiswerk naar volgend seizoen toe vereenvoudigt? Daar zijn we nog niet mee bezig. Een verrassing hoeft dat niet te zijn, want we nemen daar al jaren onze tijd voor. (lacht) Zoals de zaken nu liggen, vernamen we vandaag pas dat het seizoen er op zit. Dan hebben we nog altijd tijd om de oefening te maken en die zullen we de komende weken en maanden nemen. De gevolgen van COVID voor de club Rupel Boom moeten nog altijd duidelijk worden.”

“Het enige wat we vandaag weten is dat de competitie is stilgelegd, maar we weten nog altijd niet wanneer ze zal opstarten. We kunnen allemaal wel hopen op een tijdige hervatting deze zomer, maar als ik naar het nieuws van de dag kijk, zijn er genoeg elementen om die timing in vraag te stellen. Gaan we in juni of juli al vriendschappelijke duels mogen afwerken met publiek en geopende kantines? Ik hoop het, maar vrees ervoor.”

“Natuurlijk heb ik al het een en ander besproken met de sportieve cel, maar we laten ons niet opjagen. Dat we spelers dreigen te verliezen? Daar ben ik niet bang voor. Als een speler zich elders kan verbeteren en een niet te weigeren voorstel krijgt, wie zijn wij dan om hem tegen te houden? Wij werken naar onze mogelijkheden en concurreren op financieel vlak niet met andere clubs.”