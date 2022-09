Ondermaats Eendracht Aalst met de billen bloot tegen beloften van Cercle Brugge: “We missen een killer”

voetbal tweede nationale AWat is er aan de hand met Eendracht Aalst? De Ajuinen boekten slechts één moeizame zege in drie wedstrijden. Met alle respect voor de beloften van Cercle Brugge, maar als je tegen youngsters van gemiddeld 19 jaar je wil niet kan opdringen, dan ben je slecht bezig.

De eerste helft creëerde Aalst in het Jan Breydelstadion nochtans voldoende doelgevaar om op voorsprong te komen. Het gebrek aan scorend vermogen kwam nogmaals aan het licht. Geenens kopte een vrijschop van Wantens over. Doelman Bruzzese redde een schot van Panneel en moest een doelpoging van De Coninck lossen. Mbaye miste de rebound met een mislukt stiftertje. “We missen een killer”, stelt coach Carl De Geyseleer vast.

Clubtopscorer van vorig seizoen, Van Den Eynde, trof wel raak. Op een afgeweerde hoekschop trapte hij staalhard in de benedenhoek. Tot eenieders verbazing werd het doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. “Die beslissing was totaal onterecht, maar aan de arbitrage wil ik geen woorden meer vuilmaken”, gaat De Geyseleer voort. “Deze keer was de leiding nochtans wel goed, maar nu was het de grensrechter die ons een geldig doelpunt afneemt. Toch wil ik geen excuses zoeken. Te veel spelers presteren onder hun niveau. Op dit moment lukt er niets. Het baart me zorgen dat we inzake duelkracht tegen deze gretige jonge ploeg te kort schoten.”

De afwezigheid van Ryckaert, Yagan en Dekuyper laat zich uiteraard gevoelen. “Ik denk dat iedereen nu wel al gezien heeft dat we Dekuyper heel hard missen. Ik kan onze spits gelukkig nu zaterdag op RC Gent recupereren. Hij is hersteld van een polsbreuk.”

Geen echte nummer tien

De Aalsterse coach opteerde voor Belesi naast Fabris in de plaats van de geblesseerde Yagan,. Dat werd geen succes, want dat zijn harde werkers die goed zijn in de balrecuperatie, maar het ontbreekt hen aan creativiteit. “Het probleem is dat we na het uitvallen van Yagan geen echte nummer tien hebben”, geeft De Geyseleer aan. “Belesi is een box-to-box-middenvelder, maar hij greep zijn speelkansen niet.”

George viel aan de rust in voor Mbaye, maar de nieuwkomer kon alweer niet overtuigen. Het ging na de rust van kwaad naar erger. Bruzzese moest geen enkele maal ingrijpen. De enige kans werd door George over gekopt. Een kwartier voor tijd kreeg Aalst het deksel op de neus. De ingekomen Bouhadi (18) speelde de Aalsterse defensie op een hoopje en knalde mooi in de hoek. “Mbaye werd gewisseld omdat hij de richtlijnen niet volgde”, besloot De Geyseleer. “Hij vertikte het druk op de centrale verdediger te zetten en bracht hierdoor de ploeg in de problemen. Zijn vervanger George deed het niet goed. Wat er precies met hem schort, is onduidelijk. Op Olsa Brakel presteerde hij nochtans behoorlijk, maar hij breide er geen verlengstuk aan.”

Onterecht afgekeurd

Het slotwoord is voor Van Den Eynde. Waarom zijn doelpunt werd afgekeurd, is hem een raadsel. “Ik kreeg geen uitleg van de scheidsrechter”, zei de middenvelder. “Naar verluidt zou er een speler van ons in de baan van de bal gestaan hebben en op die manier het zicht van de doelman hebben belemmerd. Ik heb dat alleszins niet opgemerkt. Het is niet zo dat er iemand pal voor de doelman stond. Dat onterecht afgekeurde doelpunt maakt uiteraard een wereld van verschil. Toch moeten we toegeven dat we niet echt in ons spel kwamen. Het draaide gewoon vierkant.”

