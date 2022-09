Onder ruime belangstelling wint Antwerp Giants op fandag tegen Groningen met 90-82

Onder ruime belangstelling won Telenet Giants Antwerp op zijn fandag de laatste voorbereidingswedstrijd tegen Groningen. Pas in het laatste quarter gingen Maurice Watson en ploegmaats op en over de Nederlandse tegenstander: 90-82.

Eén week voor de start het seizoen _ volgende week vrijdag is er de bekerwedstrijd tegen Kortrijk en de week daarna volgt het kwalificatietoernooi voor de Fiba Europe Cup _ was het uitkijken naar de vorm van Antwerp Giants.

Coach Ivica Skelin startte met Watson, Woodson, Upshaw, Rogiers en Mwema, die na het EK met de Lions voor het eerst in Giants-tenue te zien was. Dit vijftal zal meer dan waarschijnlijk de voorkeur van de coach krijgen om ook de volgende wedstrijden aan te vangen. De eerste helft was een schuttersfestival. Beide ploegen schoten van alle kanten raak, werkten af aan meer dan 56% en lukten samen 17 driepunters (8 voor Giants). Rust 48-50.

“In de eerste helft was onze defense onbestaande”, zegt coach Skelin. “Vooral in de 1-tegen-1 situaties kwamen we tekort. We kregen 50 punten tegen.”

Condiotioneel ok

In het derde quarter kon Giants niet meer doen dan aanklampen toen Groningen enkele keren een bonus van tien punten bereikte. Het wedstrijdbeeld kantelde volledig in het laatste deel. Giants beperkte de tegenstander tot 11 punten en plaatse een 14-0 naar 78-71. Deze voorsprong gaf het niet meer af. Conditioneel is Giants klaar voor de belangrijke wedstrijden die volgen.

“Ondanks de 90 punten die we scoorden, was ik niet geheel tevreden over onze aanval. Te veel scores kwamen voort uit individuele acties. Het ploegspel liep nog te stroef.

“Ik was tevreden over onze fighting spirit. Toen Groningen enkele keren een voorsprong van tien punten nam, gaven we niet op. We knokten ons terug in de wedstrijd.”

Topschutter was Maurice Watson. De Amerikaanse spelverdeler (9 op 13) nette 24 punten, deelde 7 assists uit maar verspeelde ook 6 keer de bal. Op korte tijd heeft Watson zich opgewerkt tot één van de sleutelpionnen van de ploeg. Legt meteen ook één van de pijnpunten bloot. Met of zonder Watson tussen de lijnen: het verschil in organisatie is (te) groot.

Reggie Upshaw eindigde sterk en scoorde 8 van zijn 16 punten in het laatste quarter. In zijn eerste oefenwedstrijd met Antwerp Giants kwam Jean-Marc Mwema aan 8 punten en 9 rebounds.

Giants: Watson 24, Smout 0, Goodin 8, Hamm 6, Woodson 9, D’Espallier 6, De Ridder 8, Rogiers 5, Mwema 8, Upshaw 16.

Quarters: 25-31, 48-50, 64-71, 90-82.

Beker: Kortrijk

De loting van de 1/16de finale van de beker van België koppelde Antwerp Giants aan Kortrijk Spurs. Geen gemakkelijke opdracht want de razend ambitieuze, semi professionele Spurs (met zes profspelers) zijn topfavoriet voor de titel in Top Division 1. Met coach Christophe Beghin en Niels De Ridder komt Giants enkele bekende gezichten tegen.

*Antwerp Giants 2 won vrijdag overtuigend zijn seizoensopener tegen Limburg United 2 met 107-60. Topscoorders waren Meeusen (20 punten), Smout (21ptn), Offeciers (16ptn), Willems (13ptn) en Augustijnen (28ptn).