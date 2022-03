Onder impuls van sterke Ibrahima Mbaye zet Eendracht Aalst grote stap richting eindronde

De wedstrijd werd aangevat met een blunder in elk kamp. Mbaye snoepte Mauro de bal af en Van Den Eynde werkte keurig af. Er waren nog geen tien minuten verstreken en balverlies van Ryckaert werd afgestraft door Manuel Reangelo. Van Kruijssen werkte diens voorzet perfect af. Alles was te herdoen. Aalst reageerde met een vrijschop van Van Den Eynde op doelman Deltour en een mislukte rebound van Verkerken. Na doorkoppen van de laatste besloot Mbaye eveneens op de bezoekende doelman. De thuisploeg klom een tweede maal op voorsprong met een kopbal van Verkerken uit hoekschop van Wantens.

Vroeg in de tweede helft had Aalst de kloof altijd moeten verder uitdiepen. Na prachtig voorbereidend werk van Mbaye en Dekuyper trapte De Coninck naast een leeg doel. Het was slechts uitstel van executie. Uit hoekschop van Wantens kopte Mbaye door en de ingekomen Panneel verlengde de bal in doel. Doelman Deltour voorkwam een hogere verliesscore op een loeier van Panneel.

Trainer Carl De Geyseleer staat voor positieve selectieproblemen na de puike invalbeurt van Panneel. “Op termijn zullen we met Panneel, Mbaye en Dekuyper spelen”, zegt de Aalsterse coach. “Alleen moet ik waken over het evenwicht binnen de ploeg. Fabris mag er niet alleen voor staan voor de balrecuperatie. Voor het cruciaal duel voor een eindrondeticket op Cappellen van volgende week lijkt het me aangewezen om nog niet met drie spitsen te spelen.”

Gedachten bij schoonzus

Man van de match was ongetwijfeld Mbaye. De Senegalees had nochtans een moeilijke week achter de rug. “Mijn schoonzus, die in Italië woont, overleed eergisteren aan kanker op 38-jarige leeftijd”, zei de spits. “Ik was met mijn gedachten bij haar en het was niet evident om me op te laden voor de wedstrijd. Dankzij de steun van de technische staf en mijn medespelers heb ik me kunnen focussen op deze belangrijke match. Ik ben blij dat ik met twee assists mijn steentje tot deze belangrijke zege kon bijdragen. Onze supporters zorgden in de tweede helft voor een toffe sfeer en het was prettig voetballen.”

Mbaye was maanden lang out, maar kan een extra troef betekenen in de eindronde.

“Ik had het aanvankelijk moeilijk bij mijn comeback”, vertelt de Senegalese spits. “Na een midweekmatch op Hades Hasselt zat ik niet in de selectie op SK Pepingen-Halle. Ik heb toen een goed gesprek gehad met coach De Geyseleer, waarbij hij me op het hart drukte dat ik geleidelijk aan speelminuten zou krijgen. Na een goede invalbeurt op Belisia Bilzen kreeg ik mijn kans op Hoogstraten en die heb ik gegrepen. Ik groei stilaan naar mijn oude niveau toe en ben ervan overtuigd dat ik de ploeg nog veel diensten zal kunnen bewijzen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we met deze ploeg in de eindronde volop voor de promotie kunnen gaan.”

Aalst: Van Gerven, Geenens, Burssens, Ryckaert, Wantens, Van Den Eynde (76' Cobos Copado), Fabris, Verkerken (54' Panneel), De Coninck, Dekuyper, Mbaye (89' De Vriendt).

Londerzeel: Deltour, Mauro, Meseure, Pieyns (85’ Gake), El Yazidi, De Kegel, Hermans (68’ Oliseh), Oulad Haj Amar (87’ Van Der Jeught), Van Den Bogaert, Manuel Reangelo, Van Kruijssen.

Doelpunten: 4’ Van Den Eynde (1-0), 9’ Van Kruijssen (1-1), 35’ Verkerken (2-1), 58’ Panneel (3-1).

