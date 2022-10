Ondanks vroege uitsluiting van Jeunen pakt wilskrachtig Termien oververdiend punt tegen leider Houtvenne: “Fier over onze prestatie”

Tweemaal Toon Opdekamp

Trainer Dennis Hamers toonde zich dan ook tevreden met de puntendeling. “Vergeet niet dat Houtvenne autoritair de klassering aanvoerde, ongeslagen was en slechts drie tegengoals incasseerde. We kenden geen schrik en zijn steeds blijven voetballen”, blikte de Termien trainer terug. “Ook na de uitsluiting van Jeunen zijn we nooit achteruit gekropen. Met veel verbetenheid en wilskracht bogen we de 0-1 achterstand om in een voorsprong, met Toon Opdekamp telkens in een hoofdrol. Eerst tikte hij een voorzet van Ospitalieri binnen en nadien wrong hij zich tussen twee verdedigers alleen op doel af en trapte heerlijk over de keeper binnen. Jammer dat we die voorsprong niet langer konden vasthouden. In de slotfase speelden we goed in blok en bleven we zonder al teveel moeite overeind. Ik ben dan ook fier en tevreden over de prestatie van mijn ploeg. Ze speelden een fantastische wedstrijd”, aldus Hamers.

Verdiend gelijkspel

Ook Ruben Janssen, die met veel overzicht en rust zijn verdediging organiseerde, had woorden van lof voor zijn ploegmaats. “We gingen tegen de leider vrank en vrij onze kans en hadden de partij in handen, tot Jeunen rood kreeg. Of de rode kaart terecht was? We verdedigden op dat moment misschien iets te intensief en als je dan tweemaal iets te fel in duel gaat, riskeer je een sanctie. Al vond ik de tweede gele kaart iets te overdreven. Het is een topper en als scheids moet je zoiets aanvoelen. Maar soit, ik ga daar niet over bekvechten. We zijn daarna in blok gaan spelen en speculeerden op de counter. Met succes. Het gelijkspel is gerechtvaardigd en daar zijn we tevreden mee. Het is belangrijk dat we niet verloren hebben. De kloof met de top blijft vier punten. Volgend weekend wacht ons weer een moeilijk wedstrijd. We trekken dan naar Wezel, dat Houtvenne in de top van de rangschikking bij beende. De eerste periode wordt dan afgesloten en we zullen mee beslissen wie die eerste periode op zak steekt. Net als vandaag zullen we in Wezel onze kans gaan”, besluit Ruben Janssen.