Ondanks twee stroompannes en vijf afwezigen blijft de Eisdense TGV verder razen: “Op een zakelijke en geconcentreerde manier grepen we een verdiende zege”

Ideale start

Kloof met concurrenten groeit

Na de pauze nam Eisden de wedstrijd helemaal in handen. Buiten enkele hoekschoppen kon Rupel Boom nooit echt voor gevaar zorgen. Het was Eisden dat even voorbij het uur de voorsprong kon verdubbelen. Wederom zorgde Keanu Van Rafelghem voor het voorbereidende werk. “De inswinger van Keanu werd door Roman Ferber in twee tijden voorbij de De Boomse goalie getikt. Eerst plofte de kopbal van Roman tegen de onderkant van de lat en in de rebound trapte hij de bal hard tegen de netten en zo was de partij definitief gespeeld. Het nut van een ruime, evenwaardige kern bewees zijn nut. Nu onze achtervolgers Charleroi (thuisnederlaag tegen Heist) en La Louvière (gelijkspel tegen Dessel) punten lieten liggen, wordt de kloof bovenin alsmaar groter. Toch moeten we alert blijven en week na week onze opdrachten naleven”, aldus Kroonen.