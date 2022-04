Ondanks twee goals van Gregory Carrez ziet RC Mechelen titelfeest uitgesteld na nederlaag in Lille (3-2): “Handspel telde blijkbaar niet”

“De ontgoocheling is best groot”, zegt Carrez die zijn doelpuntentotaal aandikte tot dertien stuks. “We hadden het graag afgemaakt voor onze fans en met die intentie begonnen we ook aan de wedstrijd. We grepen Lille bij de keel en waren baas, scoorden ook en als het 0-2 wordt via Ventôse is de match gespeeld. Maar na een kwartier hebben we onze grip wat gelost. Zonder dat daar eigenlijk aanleiding voor was. De thuisploeg had balbezit, maar geen kansen en plots viel die gelijkmaker uit de lucht. Dat we met en achterstand de rust in gingen was jammer, maar er was helemaal geen man overboord.”