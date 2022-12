Ondanks matige partij bekeren Rob Schoofs en KV Mechelen verder: “Nu hopen op een goede loting”

“Met alle respect voor Seraing, maar zo’n thuiswedstrijd willen en moeten we winnen”, aldus Steven Defour in aanloop naar het duel. Al was daar in de eerste 45 minuten niet veel van te zien. Op een weliswaar drassig veld - Malina was op stage in het Spaanse Pinatar wel andere omstandigheden gewend - voetbalde Mechelen stroef. “Het was allemaal iets te laks, te traag om een stevig Seraing uit verband te spelen. We creëerden te weinig”, pikt Schoofs in. “De trainer gaf ons aan de rust mee dat we meer drang naar voren moesten tonen en de kwaliteit aan de bal moesten verhogen. We begonnen snediger aan de tweede helft en konden al snel het verschil maken. Nadien hebben we partij al bij al rustig kunnen uitspelen. De kwalificatie is het enige wat telt.”