Ondanks grote concurrentie pakt Heusdenkoers toch uit met Jasper De Buyst en de broers Naesen

VOETBAL JUPILER PRO LEAGUE Coach Jonas De Roeck (KVC Westerlo) voor de komst van AA Gent: “Goeie test om te zien hoe ver we staan”

Het Kempense vertrouwen is er alvast niet door aangetast, maar het is wel een feit dat KVC Westerlo met slechts één op zes het lastige tweeluik tegen AA Gent en Anderlecht tegemoet gaat. Na Club Brugge vorige week komen nu zondag de Buffalo’s van Hein Vanhaezebrouck op bezoek in het Kuipje.