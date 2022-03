Ondanks een besttijd moet Nina Hespel nipt onderdoen op de 400m van het BK beloften

Nina Hespel wist niet goed of ze moest treuren of juichen. Ze viste weliswaar naast de titel, maar stelde haar besttijd scherper van 54.23 tot 53.80. “Ik verwachtte inderdaad een tactische wedstrijd, want achter ons lag de tegenstand op meer dan twee seconden”, zei Nina. “We blijven slechts een goede 150m in banen lopen en duiken dan naar de eerste baan. Uiteraard kan je met de scherpe bochten beter als eerste lopen. Maar dat wist Helena ook en dus werd er quasi gespurt voor die leiderspositie. Ik denk dat ik nooit zo snel een 200m liep. Maar de lange benen van Helena bleken sneller, zodat zij aan de bel de beste positie had. Ik probeerde haar in de laatste rechte lijn nog te bedreigen, maar de beste krachten waren weg. Ze verbeterde zich dan ook van 54.46 naar 53.65. Dat is amper 15 honderdsten beter dan ik, maar ze wordt wel de eerste reserve van de 4x400m op het WK indoor eind deze week in Belgrado.”

De atlete van DCLA is ondertussen bekomen van haar duel en kijkt al vooruit naar de wedstrijden in openlucht. “Veel plan ik inderdaad niet te rusten na het WK indoor in Belgrado. Ik trek onder meer voor twee weken op stage in Cyprus, meer bepaald in Antalya. De bedoeling is om in de maand mei al uit te pakken met scherpe tijden”, vertelde ze.

Dag-Ferene Van Capellen (DAC) veroverde de titel in het polsstokspringen beloften. Zij haalde 3,70m en versloeg de Tiense Lize Morren met tien centimeter. Kwinten Cools haalde het in het kogelstoten bij de junioren. Ondanks het feit dat hij nog niet zo lang gelden op de fiets aangereden werd en daardoor minder hard kon trainen, stootte de man van DCLA nog een winnende 15,53m. Zijn clubgenote Claire Jacobs werd tweede in de 400m junioren met 57.86. Maar ook op de langere nummers deden de Leuvenaars het goed met brons voor Friedel Cuypers (jun) en Kobe Hermans (bel) in de 1.500m.

Elien Vekemans zevende

Elien Vekemans nam van haar kant deel aan de universitaire kampioenschappen in Birmingham/Alabama en werd er zevende van het polsstokspringen met 4,26m.