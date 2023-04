Ondanks 3-0-verlies tegen Roeselare tankt Lindemans Aalst vertrouwen: “Goede basis voor belangrijk duel van zaterdag tegen Menen”

voetbal challenger pro league Den­der-coach Timmy Simons na krappe zege op Virton: “We lossen het gaspedaal niet, we gaan nog drie matchen voluit”

FCV Dender boekte op Excelsior Virton zijn vijfde zege in zeven wedstrijden in de play-downs. Doelman Gies, met een gestopte strafschop van Mboyo, en invaller Rajsel, met een mooi doelpunt, waren resultaatbepalend. Een schoonheidsprijs verdiende de wedstrijd niet, maar organisatorisch zat het bij de blauwhemden goed in elkaar en ze speelden bovendien met het mes tussen de tanden.