Ondanks 0-2-ruststand dankzij Nzuzi kan RWDM zwart beest Lommel niet temmen (3-2)

VELDRIJDEN PROFS Michael Vanthouren­hout achtste in Hamme en vierde in Overijse: “Opgelucht met het gevoel van zondag”

24 januari Met de achtste plaats van de Flandriencross in Hamme zaterdag kon Michael Vanthourenhout moeilijk vrede nemen. De vierde plek in de Wereldbeker in Overijse zondag stelde de pion van Pauwels Sauzen-Bingoal gerust. Vanthourenhout was er lang in de strijd om plaats drie.