Onbezorgd Halle-Gooik plaatst zich een zesde keer voor de finale van de beker van België

Futsal eerste nationaleVeel spanning was er niet meer in de terugwedstrijd van de halve finale van de beker van België. De heenwedstrijd tegen Herentals was immers op een ruime 8-2-overwinning uitgedraaid voor de Pajotten. In de return werd het 1-3. Op 24 april spelen de Hallenaren in Houthalen de finale tegen Charleroi. De Carolo’s haalden het verrassend met 2-4 van Antwerpen.

Halle-Gooik kon opnieuw rekenen op een fitte De Bail. De ploeg kon na meer dan een maand ook opnieuw een beroep doen op Roninho. De Braziliaanse Georgiër startte nog op de bank, maar viel nadien in. “De voorbije weken heb ik de tijd genomen om rustig op te bouwen na mijn enkelblessure. De afgelopen dagen kon ik echt zonder pijn trainen. Nul procent last. De bekerwedstrijd tegen Herentals was een ideaal moment om opnieuw mijn eerste speelminuten te pakken. De komende weken kan ik helemaal in het ritme komen, zodat ik klaar ben voor de play-offs en de bekerfinale tegen Charleroi.”

Rustig tempo

Voor Halle-Gooik kwam het er in de eerste plaats op neer om geen blessures en kaarten op te lopen. Dat vertaalde zich in een voorzichtige aanvangsfase. Een bal op de paal was een waarschuwing. Gaandeweg kwamen de bezoekers in de match en waren er ook kansen. De afwerking stond echter (nog) niet op punt. Op het kwartier kon Tomic van dichtbij dan toch de score openen. Kort voor de rust legde Keko de match in een definitieve plooi. Hij benutte een assist van Jelovcic. Na de rust dreef Tomic de score op. El Attabi tekende voor de 1-3-eindstand.

Châtelet

Dragan Tomic brak met zijn doelpunt de ban. “Ik kijk ernaar uit om een eerste finale in jullie land te spelen. Het moet een eerste prijs opleveren. Toch wil ik nog niet te ver in de toekomst kijken. Vrijdag staat er al opnieuw een belangrijke match op de kalender. Thuis nemen we het op tegen Châtelet. De Henegouwers staan op de derde plaats, zodat we ons aan een stevig duel verwachten. In Châtelet wonnen we trouwens met slechts één goal verschil, nadat de thuisploeg op het einde een sterke remonte inzette. Als spelersgroep willen we er de komende weken alles aan doen om de competitie ongeslagen af te sluiten.”

Doelpunten: 15’ Tomic (0-1), 19’ Keko (0-2), 22’ Tomic (0-3), 36’ El Attabi (1-3).

Lees ook: meer futsal