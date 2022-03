Onbezorgd Halle-Gooik plaats zich een zesde keer voor de finale van de beker van België

Weken van de waarheid aangebro­ken voor Jonas Laureys en KVK Tienen: “Graag nog iets teruggeven in laatste rechte lijn”

Aan de nederlaag in Olympic Charleroi werd bij KVK Tienen al bij al niet zo heel zwaar getild. Per slot van rekening had het bijna negentig minuten lang de voet naast één van de topploegen in eerste nationale gezet. Maar zondagmiddag is het terug erop of eronder, teneinde de kloof met rechtstreeks concurrent Rupel Boom tot vier punten uit te kunnen bouwen.

16 maart