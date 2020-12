Onbegrip bij Luc Vercauteren en Apolloon Kortrijk over blanco seizoen: “Gemakzuchtige oplossing”

Volleybal/CEV Cup Pieter Verhees (Maaseik) opgetogen na 3-0-winst tegen Ankara: “Van het beste dat we al lieten zien”

16 december Maaseik heeft zich dinsdag na een vlotte 3-0-zege tegen Ankara geplaatst voor de kwartfinale in de CEV-Cup. De Maaslanders spelen donderdag tegen thuisploeg Las Palmas. De Maaseikenaars speelden een beresterke partij en kwamen nooit in de problemen. “Van het beste dat we al lieten zien? Ik denk het wel, je merkt dat we steeds beter op elkaar ingespeeld geraken”, vertelt Pieter Verhees.